Приставы на время закрыли кафе-бильярдную на Каштаке

Приставы на 60 суток опечатали кафе-бильярдную на улице Говорова, сообщает пресс-служба УФССП. Причиной временного закрытия заведения стала торговля алкоголем без лицензии.

Иск к владельцу кафе направили сотрудники областного комитета по лицензированию. В обращении говорилось, что в заведении на улице Говорова продают алкоголь, не имея на то лицензии и документов о легальности производства товара.





Суд решил, что торговля нелицензионным алкоголем может нанести вред здоровью посетителей кафе, и приостановил работу заведения на 60 суток.





Продукцию изъяли сотрудники комитета по лицензированию. Кафе может начать работу раньше назначенного судом срока, если устранит нарушения быстрее.