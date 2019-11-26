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26 ноября,
2019
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Приставы на время закрыли кафе-бильярдную на Каштаке

ТВ2
ТВ2
22 часа назад

Приставы на 60 суток опечатали кафе-бильярдную на улице Говорова, сообщает пресс-служба УФССП. Причиной временного закрытия заведения стала торговля алкоголем без лицензии.

Приставы на время закрыли кафе-бильярдную на Каштаке

Иск к владельцу кафе направили сотрудники областного комитета по лицензированию. В обращении говорилось, что в заведении на улице Говорова продают алкоголь, не имея на то лицензии и документов о легальности производства товара.


Суд решил, что торговля нелицензионным алкоголем может нанести вред здоровью посетителей кафе, и приостановил работу заведения на 60 суток.


Продукцию изъяли сотрудники комитета по лицензированию. Кафе может начать работу раньше назначенного судом срока, если устранит нарушения быстрее. 

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