Приставы арестовали гостиницу томича за долги по алиментам
Томич уплатил более миллиона рублей алиментов после того, как судебные приставы арестовали его гостиницу. Об этом сообщает пресс-служба УФССП.
По нотариальному соглашению мужчина должен был каждый месяц перечислять на содержание ребенка десять тысяч рублей. Спустя десять лет после соглашения его бывшая жена сообщила, что денег не получала. Суд постановил взыскать с должника 1 млн 51 тыс рублей. Приставы арестовали пенсию мужчины, но для оплаты долга этих денег не хватало.
Погасить задолженность можно было посредством ареста и реализации имущества алиментщика, который имеет в Томске несколько квартир, переоборудованных в две гостиницы, — сообщается на сайте УФССП. — Тем более что в Росреестре предусмотрительно был наложен запрет на перерегистрацию этой недвижимости: фактически гражданин не мог передать или продать имущество до оплаты долга в полном объеме.
Пристав арестовала одну из гостиниц должника и подготовила ее к продаже почти за миллион рублей. Однако мужчина нашел деньги и полностью погасил долг.
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