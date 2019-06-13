Приставы арестовали гостиницу томича за долги по алиментам

Погасить задолженность можно было посредством ареста и реализации имущества алиментщика, который имеет в Томске несколько квартир, переоборудованных в две гостиницы, — сообщается на сайте УФССП. — Тем более что в Росреестре предусмотрительно был наложен запрет на перерегистрацию этой недвижимости: фактически гражданин не мог передать или продать имущество до оплаты долга в полном объеме.