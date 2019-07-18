Пристав нашел алиментщицу в ботве

Осматривая двор и огород, пристав обратил внимание на сбитую росу на картофельной ботве и, пройдя по следу, нашел прятавшуюся гражданку.

34-летняя жительница Асиновского района задолжала более 60 тысяч рублей на содержание своего ребенка. Женщина лишена родительских прав, а ее ребенок находится под опекой. Никаких попыток к трудоустройству она не предпринимала. Чтобы заставить ее платить алименты, судебные приставы составили протокол об административном правонарушении за уклонение от оплаты средств на содержание детей по ст. 5.35.1 КоАП РФ. Суд, изучив материалы дела, обязал женщину отбывать обязательные работы.





В связи с тем, что привлечение к административной ответственности не принесло ожидаемого эффекта и гражданка не предприняла никаких попыток к погашению задолженности, приставы возбудили в отношении нее уже уголовное дело по ст. 157 УК РФ.





Рано утром в день судебного заседания по уголовному делу судебный пристав приехал на адрес проживания женщины, чтобы доставить ее принудительно в Асиновский районный суд. Дома должницы не оказалось, однако соседи указали на дом напротив, где женщина, по их словам, гостила очень часто. Там в картофельной ботве и была поймана злостная алиментщица.





Теперь ей грозит наказание. Максимальная мера по ст. 157 УК РФ – до года лишения свободы. При этом от выплаты долга должник не освобождается.