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14 ноября,
2019
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Пришли морозы: при какой температуре в Томске можно не ходить в школу

ТВ2
ТВ2
5 часов назад

Мэрия Томска установила, при какой температуре дети могут не ходить в школу. Ограничения действуют при следующих температурах:


— 1-4 классы — 26°С с умеренным ветром (7-8 м/сек.), — 30°С без ветра;

— 5-8 классы — 30°С с умеренным ветром (7-8 м/сек.), — 34°С без ветра;

— 9-11 классы — 34°С с умеренным ветром (7-8 м/сек.), — 38°С без ветра.


Также запрещено осуществлять организованные перевозки групп детей в условиях недостаточной видимости (менее 300 метров, при туманности, дожде, снегопаде и сумерках), при температуре воздуха ниже -36°С, при официальном объявлении «штормового предупреждения», в гололедицу и при других сложных дорожных факторах, влияющих на безопасность перевозки.​

Пришли морозы: при какой температуре в Томске можно не ходить в школу
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