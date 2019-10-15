Причина пожаров в Томской области – сжигание сухой травы
«Увеличение лесных пожаров связано с сухой погодой и переходом огня в лесной фонд с земель других категорий, где ведется сжигание сухой травы», — сообщил руководитель региональной диспетчерской службы Александр Самарцев.
МЧС сообщает о том, что горела трава в Томском районе в общей сложности почти на 10 га земель. Рядом с селом Батурино на площади 1 га, за деревней Некрасово 3 га, за деревней Казанка 3 га, за деревней Кандинка 3 га.
Возгорания, возникшие из-за нарушений правил пожарной безопасности, потушены на землях лесного фонда в Кожевниковском, Асиновском и Томском районах на общей площади 24,6 гектара, сообщает пресс-служба обладминистрации.
Восемь пожаров продолжают действовать. Один из них — в Корниловском лесничестве — локализован, еще семь возгораний действует на общей площади 30,7 гектара в Асиновском, Верхнекетском, Томском, Тимирязевском и Шегарском лесничествах.
Сегодня, 15 октября, в лесах Томской области по условиям погоды сохраняется высокая пожарная опасность — 3,6 балла из 5.
«На территории лесничеств мы продолжаем ежедневное патрулирование, — подчеркнул Александр Самарцев. — И настоятельно призываем жителей соблюдать правила пожарной безопасности — не поджигать сухую траву, не разводить костры в неположенных местах и не бросать горящие спички и окурки, в том числе из окон транспортных средств».
Для справки: За нарушение правил пожарной безопасности в лесах для граждан установлен штраф в размере от 1,5 до 3 тыс. рублей, для должностных лиц — от 10 до 20, для юридических лиц — от 50 до 200 тыс. рублей.
Всего с начала 2019 года в Томской области ликвидировано 204 лесных пожара на общей площади 2016,96 га при средней площади одного возгорания 9,88 га. Большая часть из них произошла в Верхнекетском (48 лесных пожара), Томском (41) и Асиновском (27) районах. В течение первых суток было ликвидировано 184 лесных пожара (90,1 % от общего числа). 180 пожаров потушены в наземной зоне применения сил и средств, 22 – в авиационной зоне применения сил и средств, 2 – в зоне контроля.
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