Причина пожаров в Томской области – сжигание сухой травы

«Увеличение лесных пожаров связано с сухой погодой и переходом огня в лесной фонд с земель других категорий, где ведется сжигание сухой травы», — сообщил руководитель региональной диспетчерской службы Александр Самарцев.





МЧС сообщает о том, что горела трава в Томском районе в общей сложности почти на 10 га земель. Рядом с селом Батурино на площади 1 га, за деревней Некрасово 3 га, за деревней Казанка 3 га, за деревней Кандинка 3 га.





Возгорания, возникшие из-за нарушений правил пожарной безопасности, потушены на землях лесного фонда в Кожевниковском, Асиновском и Томском районах на общей площади 24,6 гектара, сообщает пресс-служба обладминистрации.





Восемь пожаров продолжают действовать. Один из них — в Корниловском лесничестве — локализован, еще семь возгораний действует на общей площади 30,7 гектара в Асиновском, Верхнекетском, Томском, Тимирязевском и Шегарском лесничествах.





Сегодня, 15 октября, в лесах Томской области по условиям погоды сохраняется высокая пожарная опасность — 3,6 балла из 5.

«На территории лесничеств мы продолжаем ежедневное патрулирование, — подчеркнул Александр Самарцев. — И настоятельно призываем жителей соблюдать правила пожарной безопасности — не поджигать сухую траву, не разводить костры в неположенных местах и не бросать горящие спички и окурки, в том числе из окон транспортных средств».