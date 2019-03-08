При строительстве завода на Байкале нашли розлив нефтепродуктов. Прокуратура подает в суд
На строящемся заводе питьевой воды на Байкале прошла межведомственная проверка. Согласно ее итогам, предприятие ООО «АкваСиб», занимающееся строительством завода по производству питьевой воды близ поселка Култук Слюдянского района, нарушало экологическое законодательство, сообщает пресс-служба Иркутской области. В частности законы «Об охране окружающей среды» и «Об отходах производства и потребления».
«В ходе обследования на территории строящегося завода были обнаружены следы розлива нефтепродуктов, по периметру стройплощадки — локальные навалы отходов производства», — сообщил председатель Правительства Иркутской области Руслан Болотов. Также у ООО «АкваСиб» отсутствовало разрешение на проведение земляных работ по снятию почвенного покрова для обустройства траншей для водоводов, которое необходимо было получить у администрации Култукского городского поселения.
Сообщается, что прокуратура Иркутской области намерена подавать в суд, чтобы добиться приостановления строительства завода.
ООО «АкваСиб» зарегистрирована в Иркутске, но принадлежит «Дацинской водной компании ООО «Озеро Байкал», зарегистрированной в провинции Хейлунцзян в Китае. Производство питьевой бутилированной воды на заводе планируется запустить уже в этом году, а к 2022 году объемы производства должны составить 154,8 тысяч кубометров воды в год. Готовая продукция пойдет на экспорт в Китай.
Строительство завода на Байкале вызвало широкий общественный резонанс, обсуждения возможного вреда экологическому состоянию озера идут еще с 2017 года. В сети опубликована петиция против строительства предприятия, и ее подписали уже более 840 тысяч человек. Анонимный пост против запуска завода, опубликованный в паблике «Аноним 03 Ulan-Ude» во «ВКонтакте» набрал с конца февраля около 9,5 тысяч репостов и десятки тысяч лайков. Недавно российский шоумен Сергей Зверев вышел на Красную площадь в Москве с плакатом «Я против строительства завода на Байкале», а фото в соцсети подписал: «Хватит уничтожать природу».
В 2017 году интернет-издание Тайга.Инфо разбирались, насколько действительно опасно строительство и заявленные объемы производства для водного фонда и экологии озера. Журналисты анализировали сюжет Вести-Иркутск, с которого началась волна протестов и беседовали с экспертами и даже героями ролика. В тексте говорится, что с 2011 года аналогичный проект был одобрен заксобранием Иркутской области. Тогда им занималась компания «Байкал САН», и возмущений общественности планы строительства завода не вызывали.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?