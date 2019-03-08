При строительстве завода на Байкале нашли розлив нефтепродуктов. Прокуратура подает в суд

На строящемся заводе питьевой воды на Байкале прошла межведомственная проверка. Согласно ее итогам, предприятие ООО «АкваСиб», занимающееся строительством завода по производству питьевой воды близ поселка Култук Слюдянского района, нарушало экологическое законодательство, сообщает пресс-служба Иркутской области. В частности законы «Об охране окружающей среды» и «Об отходах производства и потребления».





«В ходе обследования на территории строящегося завода были обнаружены следы розлива нефтепродуктов, по периметру стройплощадки — локальные навалы отходов производства», — сообщил председатель Правительства Иркутской области Руслан Болотов. Также у ООО «АкваСиб» отсутствовало разрешение на проведение земляных работ по снятию почвенного покрова для обустройства траншей для водоводов, которое необходимо было получить у администрации Култукского городского поселения.



Сообщается, что прокуратура Иркутской области намерена подавать в суд, чтобы добиться приостановления строительства завода.

