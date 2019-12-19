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19 декабря,
2019
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При пожаре в Красноярском крае погибли десятки бездомных животных

ТВ2
ТВ2
1 час назад

В Норильске Красноярского края сгорел приют для бездомных животных «Даря надежду». В МЧС Красноярского края подтвердили гибель 86 кошек и собак в результате пожара. 14 собак удалось спасти. Всего в приюте было 70 собак и 30 кошек. 

При пожаре в Красноярском крае погибли десятки бездомных животных
Фото: Сгоревшее здание приюта

По предварительной версии ведомства, причиной пожара стало короткое замыкание. Как рассказали зоозащитники, огонь охватил здание за несколько минут. 


Ветеринар, оказывающая помощь спасенным животным, сообщила «Интерфакс-Сибирь», что большинство питомцев приюта задохнулись угарным газом, некоторые получили ожоги.


«Практически все кошки отравились угарным газом, часть собак получили ожоги, несовместимые с жизнью, спасенных питомцев сейчас откачиваем», - пояснила собеседница агентства.


Приют для животных находился в старом здании, в районе, где нет жилых домов, а только производственные помещения и предприятия, сообщает «Таймырский телеграф». 

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