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26 ноября,
2019
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Президент РАН заявил, что ЕГЭ необходимо дополнить творческими заданиями

ТВ2
ТВ2
19 часов назад

Единый госэкзамен (ЕГЭ) необходимо дополнить заданиями на креативное мышление, чтобы школьники меньше занимались зубрежкой. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на президента Российской академии наук (РАН) Александра Сергеева.

Президент РАН заявил, что ЕГЭ необходимо дополнить творческими заданиями

«Система ЕГЭ не заточена на то, чтобы отбирать и тренировать людей по креативному началу. Надо что-то дополнительное давать, может быть, баллы суммировать не только по очкам сдачи экзамена, а ввести какую-то часть, которая набирается по творческим вещам», - сказал Сергеев на совещании в ТГУ.


По его словам, нынешняя система ЕГЭ склоняет старшеклассников к банальному заучиванию материала.


«В 11 классе дети перестают заниматься расширением кругозора. Раньше нужно было выполнить работы по всем дисциплинам, а теперь школьник концентрируется на двух дисциплинах, а остальное - по боку. Поэтому в 11 классе, когда важно шире смотреть на мир, зубрежка - это неправильно», — пояснил Сергеев.


Он подчеркнул, что для внесения изменений «нужна активная позиция Минобрнауки и общественности».

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