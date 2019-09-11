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11 сентября,
2019
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Президент направил авиацию в Боливию на тушение лесных пожаров

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Российская авиация прибыла в Боливию на тушение лесных пожаров, сообщает РИА Новости. На помощь в их тушении прибыл российский самолет Ил-76, который встречал президент Боливии Эво Моралес.

«Я благодарю от имени Боливии брата Владимира Путина, президента России, за отправку самолета Ил-76 для тушения пожаров, который усилит команду международных и национальных воздушных судов, которые тушат пожары в Чикитании», — написал Моралес в Twitter.

В настоящее время в Боливии сгорело 1,7 миллиона гектаров леса и сельхозугодий. С пожаром в стране борются более 7 тысяч человек и более 20 воздушных судов.


Этим летом в Сибири лесные пожары длились больше двух месяцев. Чиновники не тушили большинство лесных пожаров, так как, по их словам, возможный ущерб от огня ниже планируемых затрат на тушение. По данным экологов, в результате пожаров пострадали свыше 13 тысяч диких животных, около 3 млн га леса.


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