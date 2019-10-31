«Прежде нужно решить, где взять»: депутаты приняли бюджет Томской области в первом чтении

Депутаты областной Думы приняли проект бюджета в первом чтении. По словам замгубернатора Александра Феденева, главный финансовый документ формировался в очень тяжелых условиях. Работа над ним еще продолжится — региону предстоит где-то найти деньги на исполнение всех обязательств.

«Формирование бюджета происходило в условиях масштабного изменения бюджетного законодательства в сфере управления госдолгом и бюджетными отношениями. Самый главный ограничитель бюджета — это рыночная долговая нагрузка, которая для нас предельна — 50 %. Федерация принимает жесткие меры, если мы будем превышать рыночную нагрузку. Это на самом деле опасно, потому что дорого и рискованно», — сказал Александр Феденев, выступая в облдуме.





По прогнозу доходы бюджета в 2020 году планируются в объеме 60,9 млрд рублей, расходы — почти 62,4 млрд рублей. Дефицит составит 1,47 млрд рублей. Государственный долг на 1 января 2021 года планируется в объеме 34,56 миллиарда рублей.





«Мы взяли повышенные обязательства по собственным доходам. Пытаемся нейтрализовать те риски, которые существуют по исполнению бюджета этого года. Вы знаете, есть прогноз налоговой, что будет падение в 1,8 млрд», — подчеркнул Александр Феденев.





При этом бюджет остается социально ориентированным. На соцсферу потратят 68 % доходов, или 42,7 млрд рублей. Так, 29 % — 17,81 млрд рублей — от всех расходов пойдут на образование. На развитие здравоохранения на 2020 год в бюджете заложено 10,34 миллиарда. На социальную политику 8,9 млрд рублей, из них 7 млрд рублей направят на оказание помощи. На развитие транспортной инфраструктуры предусмотрено 7,8 млрд рублей, 405 миллионов — на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, 179 миллионов — на развитие коммунальной инфраструктуры. На культуру без учета зарплат работников сферы заложено 0,9 млрд рублей. На физическую культуру и спорт — 0,4 млрд рублей.





«С момента начала работы по повышению зарплаты в 2012 году объем расходов консолидированного бюджета на зарплату вырос в два раза, а доля расходов на оплату труда — с 36 % до 44 %», — отметил Феденев.





Депутаты от ЛДПР отметили, что проект бюджета не поддерживают. По их мнению, там недостаточно отражены вопросы по расселению аварийного жилья, поддержки многодетных семей. В итоге 25 человек проголосовали за, четверо против, один воздержался.





В дальнейшем документ будет рассмотрен на согласительной комиссии, после — принят в окончательном чтении. При этом спикер областной Думы Оксана Козловская отметила, что слепо критиковать проект бюджета неправильно.





«Вы говорите, как разделить. А прежде нужно решить, где взять. Получается, что одни плохие, а другие хорошие. Но так нечестно. Объем заявок на 30 % превышает наши возможности. Нам предстоит кому-то сказать нет. Так не бывает, что решение принимают одни, а отвечать будут другие», — подчеркнула Козловская.





В свою очередь замгубернатора Александр Феденев рассказал, что ко второму чтению нужно будет предусматривать финансирование ряда проектов.





«Нужно найти 150 млн рублей на выплаты неработающим пенсионерам. Это требование появилось уже после того, как проект бюджета к первому чтению был сформирован. По лекарственным препаратам. Больше 400 наименований совершенно неожиданно стали нашими полномочиями. Это 800 млн рублей. Федерация пока не сказала, сколько возьмет на себя. Думаю, что к согласительной комиссии будет понимание. Не нашли пока отражения вопросы компенсации тарифов ресурсоснабжающих организаций — это 180 млн рублей, и вопросы обманутых дольщиков — 137 млн», — сказал Феденев.