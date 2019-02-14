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14 февраля,
2019
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Новости

Превышение порога по гриппу и ОРВИ в регионе снизилось на 38%

ТВ2
ТВ2
1 день назад

За прошедшую неделю заболеваемость гриппом и ОРВИ в Томской области пошла на спад, сообщает областной Роспотребнадзор.


По итогам недели с 29 января по 5 февраля эпидпорог в регионе был превышен на  45,3%. Сейчас порог заболеваемости превышен на 7,3% по совокупному населению области, в группе людей от 15 лет и старше — на 36,7%. Пороговые значения также превышены более чем на 20% в Томске, Парабельском, Первомайском, Тегульдетском, Томском районах. 


В Томске по итогам прошедшей недели эпидпорог совокупно превышен на 21%, среди населения в возрасте от 15 лет и старше на 56,6%.  


Превышение порога по гриппу и ОРВИ в регионе снизилось на 38%

«По результатам лабораторного мониторинга сохраняется высокая активность вирусов гриппа А. Так, в структуре положительных находок удельный вес вирусов гриппа А (H3N2) и А (H1N1) на прошедшей  неделе составил 63%. Также среди респираторных вирусов циркулируют вирусы негриппозной этиологии (парагрипп, корона- и риновирусы)», — сообщают в ведомстве. 


Ограничение на проведение массовых мероприятий в регионе сохраняется. Населению рекомендуют избегать скоплений людей, пользоваться медицинскими масками, чаще мыть руки, соблюдать режим труда, при первых признаках болезни обращаться к доктору. 

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