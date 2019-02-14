Превышение порога по гриппу и ОРВИ в регионе снизилось на 38%

За прошедшую неделю заболеваемость гриппом и ОРВИ в Томской области пошла на спад, сообщает областной Роспотребнадзор.





По итогам недели с 29 января по 5 февраля эпидпорог в регионе был превышен на 45,3%. Сейчас порог заболеваемости превышен на 7,3% по совокупному населению области, в группе людей от 15 лет и старше — на 36,7%. Пороговые значения также превышены более чем на 20% в Томске, Парабельском, Первомайском, Тегульдетском, Томском районах.





В Томске по итогам прошедшей недели эпидпорог совокупно превышен на 21%, среди населения в возрасте от 15 лет и старше на 56,6%.



