Томские коммунисты вышли в защиту экс-губернатора Иркутской области
Митинг в защиту бывшего губернатора Иркутской области Сергея Левченко прошел в Томске. 12 декабря Владимир Путин уволил иркутского губернатора от КПРФ Сергея Левченко. Губернатор ушел с поста по собственному желанию. Теперь врио губернатора Иркутской области является замглавы МЧС Игорь Кобзев.
По словам организаторов, около 100 человек пришли на митинг в поддержку коммуниста Сергея Левченко. Выступающие заявили, что идет «агрессивная информационная кампания против всех коммунистов».
Мы уверены, что информационная «война» против Левченко и его последующий уход с поста главы региона – это лишь часть организованной кампании против успешных руководителей от КПРФ, — считает глава областного комитета КПРФ Наталья Барышникова. — Нападкам подвергается глава республики Хакасия коммунист Валентин Коновалов, неправовые судебные решения выносятся в отношении директора Совхоза им. Ленина Павла Грудинина.
Наталья Барышникова знает губернатора Иркутской области несколько лет. Она считает, что на него, его семью и окружение идет давление.
«Сейчас мы можем только выйти на протест и рассказать людям, что происходит на самом деле, — рассказала ТВ2 глава областного комитета КПРФ Наталья Барышникова. — Информационная травля идет со стороны федеральных СМИ. За четыре года Сергей Левченко привлек огромное количество средств в бюджет Иркутской области. Он работал по ликвидации черных лесорубов, по выведению их из теневой стороны».
Как пишет Коммерсант, в начале ноября 2019 года в администрации президента подвели итоги выполнения KPI (ключевые показатели эффективности). Рейтинг доверия к Сергею Левченко снизился на 27 пунктов. Иркутская область попала по этому показателю в пятерку аутсайдеров. Сам Сергей Левченко отметил, что на этот показатель могло повлиять использование информации о паводке в политических целях.
По итогам митинга участники приняли резолюцию, ключевые тезисы которой — «Нет грабительской антинародной политике федеральной власти и партии «Единой России! Президента РФ В.В. Путина и правительство Медведева в отставку!».
Как сообщили в пресс-службе КПРФ, к акции протеста в Томской области присоединились коммунисты в Северске, Асине, Мельникове, Зырянском, Колпашеве и Кожевникове.
Иркутская область оказалась в центре внимания с связи с разрушительным паводком, затронувшим город Тулун и еще более 100 населенных пунктов. Летом этого года в Нижнеудинском, Тайшетском, Тулунском, Чунском и Зиминском районах Иркутской области вышли из берегов Уда, Бирюса, Ия, Чуна и Ока. Были частично затоплены города Нижнеудинск и Тулун. Погибли более 20 человек, еще 15 оставались пропавшими без вести. Всего затопило 10 133 дома, в которых жили 32,9 тыс. человек, 49 фельдшерско-акушерских пунктов, школ и детских садов.
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