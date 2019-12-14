Томские коммунисты вышли в защиту экс-губернатора Иркутской области

Новости

Митинг в защиту бывшего губернатора Иркутской области Сергея Левченко прошел в Томске. 12 декабря Владимир Путин уволил иркутского губернатора от КПРФ Сергея Левченко. Губернатор ушел с поста по собственному желанию. Теперь врио губернатора Иркутской области является замглавы МЧС Игорь Кобзев.

По словам организаторов, около 100 человек пришли на митинг в поддержку коммуниста Сергея Левченко. Выступающие заявили, что идет «агрессивная информационная кампания против всех коммунистов».

Фото: Анастасия Дорофеева

Мы уверены, что информационная «война» против Левченко и его последующий уход с поста главы региона – это лишь часть организованной кампании против успешных руководителей от КПРФ, — считает глава областного комитета КПРФ Наталья Барышникова. — Нападкам подвергается глава республики Хакасия коммунист Валентин Коновалов, неправовые судебные решения выносятся в отношении директора Совхоза им. Ленина Павла Грудинина.

Фото: Анастасия Дорофеева

Наталья Барышникова знает губернатора Иркутской области несколько лет. Она считает, что на него, его семью и окружение идет давление.

«Сейчас мы можем только выйти на протест и рассказать людям, что происходит на самом деле, — рассказала ТВ2 глава областного комитета КПРФ Наталья Барышникова. — Информационная травля идет со стороны федеральных СМИ. За четыре года Сергей Левченко привлек огромное количество средств в бюджет Иркутской области. Он работал по ликвидации черных лесорубов, по выведению их из теневой стороны».

Как пишет Коммерсант, в начале ноября 2019 года в администрации президента подвели итоги выполнения KPI (ключевые показатели эффективности). Рейтинг доверия к Сергею Левченко снизился на 27 пунктов. Иркутская область попала по этому показателю в пятерку аутсайдеров. Сам Сергей Левченко отметил, что на этот показатель могло повлиять использование информации о паводке в политических целях.

По итогам митинга участники приняли резолюцию, ключевые тезисы которой — «Нет грабительской антинародной политике федеральной власти и партии «Единой России! Президента РФ В.В. Путина и правительство Медведева в отставку!».

Как сообщили в пресс-службе КПРФ, к акции протеста в Томской области присоединились коммунисты в Северске, Асине, Мельникове, Зырянском, Колпашеве и Кожевникове.

Фото: Анастасия Дорофеева