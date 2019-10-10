Преподаватели сибирского филиала РАНХиГС потребовали повысить зарплату

«Директор в интервью телеканалу НТН-24 30 сентября заявил о том, что стоимость часа преподавательского труда доходит до 1000 рублей (приказы о стоимости часа в 2019-2020 учебном году прилагаются), что преподаватели «хотят работать меньше, а получать больше», и представил ситуацию таким образом, будто изложенные в обращении представителей работников данные недостоверны, — отмечается в письме. — Директор публично заявил о том, что информация, изложенная в обращении – «это мнение только семи человек, а не мнение коллектива». 4 октября в СМИ, вопреки всякой логике, администрация Института заявила о том, что в Сибирском институте управления развивается социальное партнерство и руководство заинтересовано в разрешении спорных вопросов. Если бы это было так, то все проблемы коллектива и спорные вопросы разрешались бы на основе договоренностей и представителям работников не пришлось бы обращаться к ректору Академии за содействием. Прозвучавшие в публичном пространстве заявления директора и администрации Института не только возмутили, но и оскорбили коллектив преподавателей Института. В результате подавляющее большинство штатного профессорско-преподавательского состава приняло решение персонально подтвердить объективность информации, изложенной в обращении к вам представителей интересов работников».





По данным «Тайги.инфо», с 2015-го по 2018-й расходы на зарплаты снизились с 55 % до 47,5 %. По данным сотрудников, стоимость одного часа работы преподавателя в СИУ — самая низкая среди всех вузов Новосибирска: у доцента она составляет 210 рублей, у старшего преподавателя — 115 рублей. В среднем же по городу оба показателя на 100 рублей выше.

​

На 11 октября запланировано собрание коллектива СИУ. Сотрудники обсудят повышение зарплат и дальнейшие действия.