Представительство с видом на Кремль и 121 млн на пиар: Штаб Навального в облдуме

Сегодня Законодательная Дума Томской области после восьмилетнего перерыва провела публичные слушания по областному бюджету. Принять участие в слушаниях пожелали около ста человек, желающих выступить оказалось 18 человек. Среди них была и руководитель Штаба Навального в Томске Ксения Фадеева .

По мнению Ксении Фадеевой, в проекте областного бюджета заложены траты, которые не нужны для жителей области, а на то, что людей реально беспокоит, расходы не предусмотрены или предусмотрены в недостаточном объеме.





В качестве примера руководитель Штаба Навального привела представительство Томской области в Москве. На его содержание заложено 55,5 млн рублей. «Почему вы считаете, — обратилась Фадеева к чиновникам, — что необходимо арендовать помещения в самом центре Москвы, на Кадашевской набережной, с видом на Кремль, за 26 миллионов рублей в год? Так ли жизненно необходимо содержать там шесть чиновников с автомобилями, которые еще и арендуют платные парковки у храма Христа Спасителя?».





При этом она отметила, что в бюджете на 2020 год снижены расходы на здравоохранение более чем на миллиард рублей по сравнению с 2019 годом, а деньги на ремонт областных больниц вообще не предусмотрены.





121,5 млн рублей на информирование населения о деятельности власти, по мнению томского отделения Штаба Навального, тоже слишком много. «Мы все прекрасно знаем, что большая часть этих денег уходит на самую настоящую пропаганду: на интервью с согласованными вопросами, на хвалебные сюжеты о губернаторе и других чиновниках. В условиях, когда у нас не хватает денег на здравоохранение, на развитие коммунальной инфраструктуры, тратить такие деньги на СМИ просто преступно», — заявила Ксения Фадеева.





В конце своего выступления представительница Штаба Навального призвала депутатов и чиновников одуматься и проект бюджета в таком виде не поддерживать.