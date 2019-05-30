Представители IT-компаний Томска обратились с открытым письмом к мэру и губернатору

Представители IT-компаний Томска обратились с открытым письмом к мэру Ивану Кляйну и губернатору Сергею Жвачкину с просьбой объяснить, на каких условиях была выбрана компания, которая займется разработкой системы безналичной оплаты проезда в общественном транспорте.

Открытое письмо опубликовал на своей странице в Фейсбуке директор ООО «Цифрономика» Александр Ильин.





«Уважаемый Сергей Анатольевич! Уважаемый Иван Григорьевич! Пишем вам от лица научного исследовательского Томского государственного университета и инновационного предприятия «Цифрономика» (Ильин Александр Викторович).



В январе 2019 года вы обратились к IT-компаниям с предложением помочь транспортным службам разработать в общественном транспорте Томска систему безналичных расчетов за проезд, — говорится в открытом письме.— Мы абсолютно с вами согласны в том, что наш инновационный, молодой город не имеет права жить по устаревшим технологиям. Мы давно изучаем проблематику приема платежей на общественном транспорте, отрабатываем технологии и правила работы с льготными категориями пассажиров. Могу сказать, что достигли в этом вопросе определенных успехов. Мы, как и несколько прочих компаний, откликнулись на ваш призыв, подготовили развернутое описание нашей системы, подготовили коммерческое предложение и направили весь пакет документов в ЕРКЦ города Томск. ЕРКЦ по нашей информации определен структурой, которая в будущем будет выступать как оператор, обслуживающий эту систему. <...> Мы надеялись на то, что если призыв создать и внедрить систему безналичных расчетов на транспорте был публичным, то и принятие решения о выборе компании будет таким же публичным и открытым как для участников, так и для будущих пользователей. На самом деле все произошло не так, а правильнее будет сказать, все идет не так.



Я не пишу о закрытых совещаниях с участием коммерческих структур, о том, что процесс принятия решения был максимально закрытым. Но мы уже имеем факт: компания-поставщик технологического решения выбрана. Непонятно, на каких условиях? На все запросы нам отвечают, что это коммерческая тайна. Какая тайна при совершении муниципальных и государственных закупок?



Мы представители общественности, мы хотим знать. Мы томичи, мы тут живем, мы пользуемся общественным транспортом, нам пользоваться новой системой, и с наших налогов приобретаеся оборудование для системы и обеспечивается ее эксплуатация. Тем более что озвученный срок запуска новой системы был конец мая.





Май заканчивается, а системы нет! У нас накопилось очень много вопросов к власти. Лично к вам, Сергей Анатольевич. А не к вашим заместителям, которые порой не понимают технических терминов. На стадии запроса условий поставки системы оплаты проезда и определения пассажиропотока мы не просили денежных средств за нашу разработку. Наоборот, готовы были заплатить региону за внедрение нашей системы (отрицательная ставка запроса цен). Потому что уверены, что внедрив ее в своем регионе, на базе наработок наших, томских, вузов мы создадим новые рабочие места для наших выпускников. И сможем далее улучшать, внедрять систему в других регионах. Прославляя тем самым инновационный город Томск и Томский государственный университет.



Вы поймите, проводя такие громкие мероприятия, как Unovus, Gorod-IT и другие, мы говорим о нашем научном и человеческом потенциале, а на деле получается опять «сговор и мышиная возня». Нет открытости власти, нет правового поля принятия публичных решений».





Авторы письма намерены обратиться с заявлением в областную прокуратуру и УФАС.





Ранее сообщалось, что ТГУ первым откликнулся на обращение губернатора Сергея Жвачкина, предложившего IT-компаниям разработать электронную систему оплаты за проезд в общественном транспорте. Планировалось,что с 1 мая система заработает в трамваях и троллейбусах, а с 1 июля к ней должны будут подключиться автобусные маршруты.







Победителем тендера стала красноярская компания «ИнфоКом». Заммэра Владимир Брюханцев рассказывал, что «ИнфоКом» сделал выгодное предложение и готов был в кратчайшие сроки поставить готовое оборудование для безналичной оплаты проезда в общественном транспорте.