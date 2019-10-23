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23 октября,
2019
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Председатель Совфеда похвалила местную власть за сохранение деревянного Томска

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила вклад города и области в сохранение исторического наследия Томска. 

«Деревянная архитектура — это здорово, но в то же время это огромная нагрузка на бюджет. Хочу поблагодарить руководство области, города за те меры, которые вы принимаете. Так, разработана специальная городская программа «Дом за рубль». Другого пути нет. Ведь никакого бюджета не хватит, если мы не будем привлекать инвесторов», — подчеркнула Валентина Матвиенко.

Председатель Совфеда похвалила местную власть за сохранение деревянного Томска

Программа «Аренда за рубль» инициирована мэром Томска Иваном Кляйном и действует с сентября 2016 года. Инвесторам предлагается за свой счет отремонтировать старинные дома, а взамен получить здание в аренду на 49 лет по льготной цене в 1 рубль. 


Сейчас по проекту «Аренда за рубль» полностью восстановлено три дома (Пушкина, 5, Кирова, 27а, Фрунзе, 32), на стадии завершения дом на Пушкина, 24, по двум объектам уже оформлена льготная аренда (Пушкина, 5, Кирова, 27а). На восьми объектах работы продолжаются, по десяти ведется подготовка проекта.


До конца года на торги будет выставлено еще 15 объектов: ул. Красноармейская, 78; ул. Гоголя, 50/1; ул. Никитина, 2а; ул. Советская, 8; ул. Советская, 8б; пер. Кононова, 4; ул. Татарская, 2; ул. Максима Горького, 30; ул. Шишкова, 6; ул. Шишкова, 8; ул. Лермонтова, 24; ул. Центральная, 9; пр. Ленина, 23/1; ул. Гоголя, 18/1; пер. Батенькова, 18, стр. 1.


Согласно проекту бюджета Томска на 2020 год, на муниципальную программу «Сохранение исторического наследия» заложено 15,4 млн. Значительная часть этих денег (11,5 млн рублей) пойдет на продолжение реставрационных работ в доме по пр. Ленина, 56. Кроме того, 800 тысяч планируется направить на гранты некоммерческим организациям, которые занимаются ремонтом деревянных домов.


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