Председатель комитета Госдумы предложил открыть ЗАТО Северск

По данным ТАСС, в пятницу в Томске прошел круглый стол комитета по энергетике Госдумы РФ. Председатель комитета по энергетике Павел Завальный предложил депутатам Думы Томской области продумать предложения, как открыть закрытый город Северск.

Город за забором, есть ли в этом нужда такая, я сомневаюсь, — сказал Павел Завальный. – При этом есть ответственность компании (градообразующее предприятие в Северске — Сибирский химический комбинат, входит в состав Топливной компании Росатома «ТВЭЛ» и объединяет четыре завода по обращению с ядерными материалами) за состояние дел (в Северске), осуществление пожарной безопасности, не свойственные для бизнеса функции. А сегодня предприятие является не столько объектом оборонного комплекса, а предприятием, которое работает в бизнесе, на рынке. При этом закрытость сдерживает развитие города.

Добавим, Северск обладает особым статусом Закрытого административно-территориального образования (ЗАТО). Открытие Северска, прежде всего, вопрос экономики. Город изначально строился в качестве поселения при Сибирском химическом комбинате, где в 1953 году был получен первый сибирский уран.





Статус закрытого города дает ряд преимуществ и ограничений. Так, городской бюджет ежегодно получает из федерального бюджета дополнительную субсидию в 900 миллионов рублей. Если Северск потеряет статус закрытого города, то он лишится дополнительной субсидии.





Читайте также:





Рабочая группа обсуждает, как можно безопасно открыть Северск