«Предприятие, ежегодно получающее из бюджета огромные деньги, гибнет!»

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Мы публикуем текст очередного письма губернатору Томской области от профсоюзной организации «Томскавтотранса»:

Уважаемый Сергей Анатольевич!

Обращаюсь к Вам от имени профсоюзной организации «Томскавтотранс», т. к. нет сил более смотреть на то, как наше некогда крепкое, уважаемое всеми перевозчиками предприятие, акционерное общество «Томскавтотранс», превратилось в частную кормушку группы чиновников.

Нынешнее АО «Томскавтотранс» — предприятие, созданное в 2004 году путем объединения двух государственных предприятий — Автоколонны 1977 и Томского автовокзала – успешно росло и развивалось до 2013 года. Нами самостоятельно, без единого рубля бюджетных средств была проведена реконструкция (а практически построено заново) здания Томского автовокзала с комплексным благоустройством и новым зданием для оказания санитарно-гигиенических услуг, отремонтированы административные здания автобазы на Иркутском тракте, введен в эксплуатацию автозаправочный комплекс, диспетчерскую службу оснастили новейшим комплексом с системой ГЛОНАСС, на 100 % был обновлен парк как пригородных так и междугородных автобусов с видеонаблюдением, ежегодно на текущий ремонт зданий и сооружений, а также благоустройство территории направлялось не менее 5 миллионов рублей.

Томский автовокзал и автобусы наших предприятий ставили в пример в соседних регионах. На предприятии особое внимание уделялось заботе о ветеранах Великой Отечественной войны, а также ветеранах труда предприятия и в целом отношению как к действующим работникам, так и ушедшим на пенсию. Действовал коллективный договор, гарантирующий социальную защиту работников, включая и их поощрения. На предприятиях «Томскавтотранса» трудились целые семейные династии работников. Мы были счастливы работать в АО «Томскавтотранс» и жили единой дружной семьей!!! В то время как подавляющее большинство перевозчиков Томской области возили пассажиров на старых ПАЗиках, мы, выполняя пожелания руководителей Томской области, приобретали новые автобусы большой вместимости. 100 % перевозок пассажиров по всем закрепленным за предприятием автобусным маршрутам мы выполняли самостоятельно. И ни единого рубля бюджетных денег не просили!!! Исключением послужило единовременное выделение денежных средств из областного бюджета в сумме 16,5 млн рублей в 2011 году, и то только потому, что существенным образом ужесточились правила по обеспечению транспортной безопасности и требовалось срочное единовременное незапланированное никем вливание.

А в 2013 году привалило «счастье» в транспортный комплекс Томской области в лице двух «высококвалифицированных» менеджеров – Тынянова М. А. и Резникова Л. М. Не буду описывать профессиональный *** (некоторые слова из обращения мы будем заменять звездочками — прим. редакции) этих управленцев в попытке изувечить десятилетние устои в Обществе (практически вся переписка о последствиях «героических подвигов» этих специалистов доступна в открытых интернет-источниках и архивах средств массовой информации), но результатом их около двухгодовалой деятельности стало начало разрухи в «Томскавтотрансе». При этом была успешно реализована первая попытка вытащить средства областного бюджета по наскоро придуманной схеме субсидирования недополученных доходов от перевозки пассажиров. Не знаем имя того благодетеля, чтоб поставить свечку за здравие, кто так скоропостижно оградил нас от беспредела этих управленцев, но мы ему безмерно были благодарны! Однако наше счастье оказалось недолгим!!!

Эстафету бюджетного *** успешно подхватил новый начальник областного Департамента по транспорту Белоусов К. А. Апогеем его деятельности стала разработка положения по выделению субсидий на компенсацию убытков от автовокзальной деятельности. Весьма интересен тот факт, что под благим предлогом социальной поддержки автовокзальной деятельности областным Департаментом по транспорту под руководством Белоусова К. А. была выдана субсидия единственному, как оказалось, попадающему под разработанные тем же Белоусовым К. А. критерии убыточному автовокзалу в Томской области в сумме порядка 58 млн рублей – это автовокзалу АО «Томскавтотранс» в г. Томске. И это при том, что Томский автовокзал всегда приносил до 2019 года при своем доходе всего в 50 млн рублей порядка 20 млн рублей прибыли. И господин Шатурный И. Н. об этом прекрасно осведомлен. Это в то время, как в Томской области на грани разрухи находятся автостанции и остановочные пункты в с. Каргасок, с. Парабель, г. Колпашево, с. Нарга, с. Молчаново, с. Кривошеино, с. Бакчар, г. Асино, с. Зырянское и др.

Опустим также историю совместного проекта очередных мощных менеджеров – Гурдина Ю. М. и Ильичева В. В. (история также достаточно освещалась в СМИ, и судебное разбирательство по уголовному делу инвесторов подходит к своему логическому завершению). Но в то время, когда «мощного инвестора» Ильичева В. В. убрали от руководства АО «Томскавтотранс», тот без зазрения совести забрал с собой всю инвестированную автобусную технику, оставив «Томскавтотрансу» надежду на светлое будущее и о себе «светлую» память.

В настоящее время пассажирские перевозки по автобусным маршрутам «Томскавтотранса» выполняются на 99,99 % привлеченными частными перевозчиками.

Обратите внимание, данные перевозчики осуществляют перевозку пассажиров практически на новой автобусной технике, предоставляя безоговорочное право проезда пассажирам в т. ч. по Единому социальному проездному билету, и при этом не просят ни единого рубля из областного бюджета на компенсацию недополученных доходов. Более того, АО «Томскавтотранс» вымогает у этих перевозчиков ежемесячно за каждый предоставленный им график работы от 5 до 20 тысяч рублей за право работы на маршруте и еще по три тысячи за услугу так называемого «диспетчерского сопровождения». И перевозчики им платят! Это все происходит с ведома заместителя начальника областного Департамента транспорта Михайлова А. А. И этот же областной транспортный Департамент выделял «Томскавтотрансу» ежегодно по 15-70 млн рублей на компенсацию нарисованных убытков. И если автовокзальная деятельность приносила только прибыль, если за право работать на маршрутах «Томскавтотранса» частные перевозчики не только обновили свой подвижной состав на новый, но еще и платят «Томскавтотрансу» очень большие деньги, то на какие цели уходили и продолжают уходить выделенные областными депутатами из областного бюджета огромные денежные средства??? Создается устойчивое впечатление о сговоре группы должностных лиц для *** денежных средств налогоплательщиков из областного бюджета!

Пять лет на старейшем транспортном предприятии области творится вакханалия. Череда директоров, ежегодно сменяющих друг друга, повторяют как заезженная пластинка красивое слово «оптимизация», которое, по их мнению, оправдывает увольнения, сокращения штата, уменьшение заработной платы и т. д. Окончательно забыто человеческое отношение к ветеранам и действующим сотрудникам. Условия коллективного договора просто не исполняются. В августе 2019 года скончался последний ветеран Великой Отечественной войны, проработавший всю жизнь в Автоколонне 1977 (АО «Томскавтотранс») Медянцев А. Семье ветерана предприятие не только не оказало материальную помощь, но даже «спасибо» на прощание не сказало!

Нынешний руководящий состав «Томскавтотранса» под угрозой увольнения заставляет действующих работников выходить из профсоюзной организации, при этом высчитанные и удержанные с заработной платы работников профсоюзные взносы на счет профсоюзной организации за 2019 год не поступили – они попросту «Томскавтотрансом» ***. Это до какой степени цинизма и жадности надо дойти, чтобы совершать такие поступки. А на предприятии мы продолжаем слушать знакомые речи — денег не хватает, но мы к губернатору и областным депутатам обратились, ждем очередных поступлений! Счетной палатой Томской области обнаружено 31 нарушение при получении субсидий «Томскавтотрансом», в том числе нецелевое расходование средств и завышение суммы субсидии. В результате чего Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области просто заставили обратиться в Арбитражный суд Томской области (дело № А67-11374/2019 от 15.10.2019) о взыскании более 15 млн рублей ранее выделенных средств областных субсидий. Но нас утешают — это мелочи! Отнесем на убытки, и выдадут заново еще больше! И мы верим, так и будет, ведь никто из участников ранее выделенных и незаконно использованных бюджетных субсидий не понес заслуженного наказания! Видимо при *** чиновников это норма!!! Только нам-то какая радость от этого?

А дальше, как говорится, чем дальше в лес, тем «чудесатее». Нарушения и рисованные убытки становятся нормой! На предприятии стали умышленно наращивать безнадежную кредиторскую задолженность. Вот уже больше 10 лет деятельностью по ремонту автомобилей на территории АО «Томскавтотранс» занимается созданное для оптимизации налогообложения общество с ограниченной ответственностью «Томскавтосервис». С 2018 года единственным дееспособным учредителем данного общества является АО «Томскавтотранс». Более того, именно АО «Томскавтотранс» в единственном лице оказывало управленческие услуги для ООО «Томскавтосервис» по полноценному ведению бухгалтерского учета, кадрового делопроизводства, услуг экономиста, юриста и пр. То есть не просто имело оперативные данные о текущей деятельности общества, а практически управляло им. До 2018 года ООО «Томскавтосервис» было устойчивым предприятием и вело безубыточную деятельность.

В 2018 году руководством АО «Томскавтотранс» было созданы все условия, чтобы «загнать» «Томскавтосервис» в долги, после чего путем внесения изменений в действующие договоры кратно увеличили ответственность за несвоевременную оплату арендных площадей, подали в суд на арендатора (практически сами на себя!), закрепив кредиторскую задолженность решением Арбитражного суда, и разорвали договорные отношения по аренде, тем самым умышленно создав условия преднамеренного банкротства. Маразм этой ситуации заключается в том, что ремонтные рабочие высокой квалификации брошены всеми на произвол судьбы. Уволить из «Томскавтосервиса» их нельзя – директора нет, а принять на работу в «Томскавтотранс» их обещают в очередном «светлом будущем». И теперь, по проторенной дорожке, списание безнадежной задолженности (практика уже отработана на ранее загробленных «Томскавтотрансом» предприятиях – ООО «АП Пригородные № 2», ООО «АП Пригородные № 3», ООО «Транссервис»), нанесение убытков для АО «Томскавтотранс» и очередная заявка в областной бюджет на субсидию по компенсации полученных убытков! И это не ПРЕСТУПЛЕНИЕ?

В 2018 году областными депутатами выделялось порядка 78 миллионов рублей, в том числе и на погашение имеющейся кредиторской задолженности перед перевозчиками автовокзала, которые АО «Томскавтотранс» не стесняясь освоило в своих целях. До большинства перевозчиков выделенные деньги и не дошли вовсе. И сегодня руководство докладывает о том, что задолженность перед перевозчиками составляет вновь порядка 55 млн рублей, а общая кредиторская задолженность перевалила за 100 млн рублей. Уместно вспомнить выражение — Аппетит приходит во время еды!!!

Нас до глубины души затрагивает тот момент, что за последние пять лет для АО «Томскавтотранс» из областного бюджета было выделено более 250 млн рублей всевозможной поддержки. Более 250 млн рублей!!! Это как минимум равносильно строительству новой автобазы, нового автовокзала в г. Томске и дополнительно по новой автостанции в каждом районе Томской области. Или в одночасье реализация инвестиционного проекта по приобретению практически 100 единиц автобусов. А при этом в АО «Томскавтотранс» на сегодняшний момент 5 единиц работающих автобусов. Предприятие, ежегодно получающее из бюджета огромные деньги, гибнет!!!