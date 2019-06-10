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10 июня,
2019
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Предпринимателя будут судить за незаконную перевозку нефти по рекам Томской области

ТВ2
ТВ2
5 часов назад

Предпринимателя будут судить за перевозку опасных грузов по рекам Томской области без лицензии. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления на транспорте МВД. 

Предпринимателя будут судить за незаконную перевозку нефти по рекам Томской области

По версии следствия, в апреле 2018 года предприниматель заключил договоры на перевозку нефтепродуктов по рекам Томской области. Он арендовал 45 грузовых судов и на них транспортировал грузы, относящиеся к категории опасных. Сумма незаконно полученной прибыли составила 71 миллион рублей. 


Мужчине предъявлено обвинение в незаконном предпринимательстве с извлечением дохода в особо крупном размере. Максимальное наказание по этой статье — пять лет лишения свободы. 

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