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Предпринимателя будут судить за незаконную перевозку нефти по рекам Томской области
5 часов назад
Предпринимателя будут судить за перевозку опасных грузов по рекам Томской области без лицензии. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления на транспорте МВД.
По версии следствия, в апреле 2018 года предприниматель заключил договоры на перевозку нефтепродуктов по рекам Томской области. Он арендовал 45 грузовых судов и на них транспортировал грузы, относящиеся к категории опасных. Сумма незаконно полученной прибыли составила 71 миллион рублей.
Мужчине предъявлено обвинение в незаконном предпринимательстве с извлечением дохода в особо крупном размере. Максимальное наказание по этой статье — пять лет лишения свободы.
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