Предпринимателя будут судить за незаконную перевозку нефти по рекам Томской области

Предпринимателя будут судить за перевозку опасных грузов по рекам Томской области без лицензии. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления на транспорте МВД.

По версии следствия, в апреле 2018 года предприниматель заключил договоры на перевозку нефтепродуктов по рекам Томской области. Он арендовал 45 грузовых судов и на них транспортировал грузы, относящиеся к категории опасных. Сумма незаконно полученной прибыли составила 71 миллион рублей.





Мужчине предъявлено обвинение в незаконном предпринимательстве с извлечением дохода в особо крупном размере. Максимальное наказание по этой статье — пять лет лишения свободы.