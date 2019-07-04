Предпенсионеров в Томске обучат по стандартам WorldSkills

Томичей предпенсионного возраста будут учить по международным программам WorldSkills. Об этом сообщила обладминистрация. Бесплатные занятия пройдут с 19 по 27 августа в Томском техникуме информационных технологий .

Для предпенсионеров подготовили курсы по четырем направлениям: «Цифровая грамотность», «Веб-дизайн и разработка», «Сетевое и системное администрирование», «Программные решения для бизнеса».

Техникум отвечает всем требованиям Worldskills к образовательным площадкам. По окончанию курсов слушателям предстоит сдать экзамен, после которого они получат скиллс-паспорт и удостоверение о повышении квалификации государственного образца, — рассказала директор Томского техникума информационных технологий Елена Истигечева.

По информации обладминистрации, «Скиллс Паспорт» – новый на рынке труда сертификат актуальных профессиональных умений человека. Документ дает возможность предпенсионерам дальнейшего развития профессиональной карьеры.





WorldSkills (Ворлдскиллс) – это международное общественное движение, которое во всем мире объединяет людей, которые хотят что-то изменить. Его основная миссия – создавать условия для людей, которые хотят профессиональной самореализации.





Предпенсионерам предлагают зарегистрироваться на сайте. Система онлайн регистрации и тестирования поможет подобрать нужную для себя программу, выбрать образовательную площадку и удобный график обучения. Или позвонить директору Томского техникума информационных технологий Елене Истигечевой: 8 (3822) 53-17-44

Напомним, с 2019 года в регионе обучают граждан предпенсионного возраста. Вузы и организации СПО (среднее профессиональное образование) региона подготовили для предпенсионеров свыше 400 направлений обучения: химическая промышленность, машиностроение, охрана труда, геология, экономика, языковая подготовка, цифровые компетенции, менеджмент, бухгалтерия, теплоэнергетика и другие, пишет департамент труда и занятости Томской области.

Для справки:

В 2019 году к предпенсионному возрасту относятся:

Женщины 51-55 лет (1964-1968 г.р.)

Мужчины 56-60 лет (1959-1963 г.р.)

Предпенсионер — гражданин предпенсионного возраста (гражданин в течение 5 лет до наступления возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, в том числе назначаемую досрочно)





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