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11 декабря,
2019
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Правозащитники заявляют о голодовке 130 заключенных в новосибирской колонии

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

Массовая голодовка заключенных началась в новосибирской исправительной колонии № 8 после того, как, по предварительной информации, заключенного избил сотрудник спецназа. Спецподразделение «Корсар» ввели в учреждение без веских оснований по личному распоряжению нового начальника областного ГУ ФСИН, утверждают правозащитники. Они подали заявление в Следственный комитет.


Доследственная проверка по ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) проводится по факту применения силы к заключенному новосибирской ИК-8. Следователи опрашивают очевидцев происшествия, рассказали Тайге.инфо в региональном управлении СК РФ 11 декабря.


Конфликт начался с того, что к осужденному Александру Ивову подошел сотрудник подразделения «Корсар» и спросил, «почему он его не боится, ведь он сотрудник спецназа». Об этом сказано в заявлении координатора «Гулагу.нет» Бориса Ушакова в правоохранительные органы.


Правозащитники также рассказали на своем сайте, что у заключенного зафиксированы ушибы и сотрясение мозга.


Координатор «Гулагу.нет» Борис Ушаков написал, что после самоповреждения «сотрудники ФСИН не прекратили избивать Ивова и продолжили избиение до тех пор, пока он не ушел в бессознательное состояние». Ушаков сказал Тайге.инфо, что по заявлению защиты Ивова «уже должно быть заведено уголовное дело и изыматься записи с камер из колонии», но следователи пока не опрашивали заключенного.


Правозащитник добавил, что после инцидента с Ивовым более 130 заключенных колонии, находящихся в ЕПКТ, объявили голодовку, «так как не могут терпеть систематические избиения, организованные [начальником ГУ ФСИН по Новосибирской области Андреем] Попето, который говорит, что ему «дали зеленый свет с Москвы и у него руки развязаны»».

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