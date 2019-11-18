Правозащитники: законы о митингах нарушают Конституцию в 44 регионах России

В большинстве регионов установили «антимитинговую зону» вокруг зданий госорганов на расстояние от 5 до 250 метров. В 15 регионах запрещено митинговать на территориях, «непосредственно прилегающих к зданиям» государственных и муниципальных органов власти.

«В Томской области власти защитили от митингов лишь администрацию области, установив 100-метровую зону. В Астраханской области нельзя проводить митинги ближе 150 метров от официальной резиденции губернатора. Самый большой запретный радиус установили власти Камчатского края — 250 метров. В ЯНАО запрет на митинги около государственных и муниципальных органов оказался единственным региональным запретным местом», — говорится в «Апологии протеста».







Добавим, что юристы правозащитного проекта обратились в парламенты и прокуратуры четырех регионов Сибири с требованием разрешить проводить митинги около зданий органов власти. Конституционный суд России признал незаконным ограничение свободы собраний.



Ранее сообщалось, что в Томске значительно изменилась локация гайд-парков. Если в 2013 году проводить публичные мероприятия численностью до 150 человек без согласования с властями можно было на площади у ДНТ «Авангард» и перед «Томскими товарами», то в 2016 году гайд-парк от «Томских товаров» перенесли в сквер у Речвокзала. А в апреле 2017 года, после мартовского митинга «Он нам не Димон», губернатор Жвачкин подписал указ о переносе гайд-парка из относительного центра города на самую окраину — разворотное кольцо на улице Высоцкого. Кроме того, городские власти в последнее время отказывают в проведении митингов томскому отделению штаба Навального в Томске. Мэрия отказывает в проведении акции без предоставления альтернатив: всегда заняты абсолютно все площадки в городе.





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