Православные активисты пожаловались в СК на новый клип «Ленинграда»

Активисты «Новосибирского координационного совета в защиту общественной нравственности, культуры и традиционных семейных ценностей» подали заявление в Следственный комитет на группу «Ленинград» и Сергея Шнурова. «Комсомольская правда» сообщает , что православные сочли оскорбительным новый клип группы «i_$uss».

«В названии видеоклипа употребляется имя, созвучное с именем Иисуса: используется религиозно почитаемый верующими узнаваемый образ Иисуса Христа, — пишут составители заявления. — Есть пародия на богослужение – на речитатив, который при нем используется. Все это соединяется с туалетными сценами, со сценой рвоты, сценой употребления наркотиков. То есть сакральное намеренно соединено с вульгарным, пошлым, отвратительным. Публичная демонстрация указанного видеоклипа направлена на уничижительное издевательство над верующими христианами».





Один из инициаторов заявления Иван Квасницкий рассказал «КП», что готовит обращение в прокуратуру о проведении проверки клипа. Он надеется, что видео заблокируют и запретят на территории России.





Активисты жалуются и на власти Новосибирска. По их мнению, муниципалитет слишком часто разрешает выступления группы «Ленинград» на крупных площадках города.





В 2018 году православные активисты Новосибирска уже обвиняли «Ленинград» в нарушении закона, разрушении нравственности и расколе общества. В пособники группы авторы обращения записали руководителя Первого канала Константина Эрнста, компанию «Мегафон», официального представителя МИД Марию Захарову и двух сибирских чиновников.