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14 ноября,
2019
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Новости

Православная кофейня для молодежи появилась в Бердске

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Православная кофейня для молодежи «Зерна» появилась в Бердске, сообщает пресс-служба Новосибирской митрополии. В кофейне молодежь сможет за чашечкой кофе дискутировать со священниками.

Фото с первого мероприятия в кофейне "Зерна"
Фото с первого мероприятия в кофейне "Зерна"
Фото: vk.com/cafe_grains

Первая встреча в «Зернах» прошла 10 ноября. На ней священник Роман Мукосеев рассказал, почему было решено создать кофейню и почему она молодежная. По словам организаторов, кофейня — это не просто место, где подают кофе.  

Мы вдохновились примером православного кафе «Две рыбы» в Хабаровске, — рассказала ТВ2 одна из создательниц кофейни Александра Усенко. — Почему выбрали именно кофейню? Дело в том, что кофейня — это место где все обсуждается , куда люди приходят пообщаться и хорошо провести время. Вот и у нас молодые люди общаются, узнают много нового, дискутируют на разные темы. Это новый и интересный формат общения для молодежи. Название «Зерна» тоже было выбрано не случайно, это христианский образ Постоянные гости на встречах в нашей кофейне — молодые православные священники. У молодежи есть возможность получить ответы на интересующие вопросы и просто пообщаться в неформальной обстановке.

Православная кофейня для молодежи появилась в Бердске
Православная кофейня для молодежи появилась в Бердске
Православная кофейня для молодежи появилась в Бердске

Сейчас в группе кофейни предлагают выбрать тему для обсуждения на следующей встрече. Варианта три: «Аниме: за и против», «Гарри Поттер: волшебство или все-таки оккультизм», «Жанр «ужасы»: адреналин или патология».

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