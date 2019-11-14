Православная кофейня для молодежи появилась в Бердске
Православная кофейня для молодежи «Зерна» появилась в Бердске, сообщает пресс-служба Новосибирской митрополии. В кофейне молодежь сможет за чашечкой кофе дискутировать со священниками.
Первая встреча в «Зернах» прошла 10 ноября. На ней священник Роман Мукосеев рассказал, почему было решено создать кофейню и почему она молодежная. По словам организаторов, кофейня — это не просто место, где подают кофе.
Мы вдохновились примером православного кафе «Две рыбы» в Хабаровске, — рассказала ТВ2 одна из создательниц кофейни Александра Усенко. — Почему выбрали именно кофейню? Дело в том, что кофейня — это место где все обсуждается , куда люди приходят пообщаться и хорошо провести время. Вот и у нас молодые люди общаются, узнают много нового, дискутируют на разные темы. Это новый и интересный формат общения для молодежи. Название «Зерна» тоже было выбрано не случайно, это христианский образ Постоянные гости на встречах в нашей кофейне — молодые православные священники. У молодежи есть возможность получить ответы на интересующие вопросы и просто пообщаться в неформальной обстановке.
Сейчас в группе кофейни предлагают выбрать тему для обсуждения на следующей встрече. Варианта три: «Аниме: за и против», «Гарри Поттер: волшебство или все-таки оккультизм», «Жанр «ужасы»: адреналин или патология».
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