Правительство выделило ТПУ и ТГУ деньги на повышение конкурентоспособности

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении в 2019 году 9,9 миллиарда рублей ведущим университетам России для повышения их конкурентоспособности, сообщается на сайте кабмина.





Вузы разделили на три группы по размеру субсидий. В частности, Томский государственный университет получит 860,96 млн рублей, а ТПУ 430,48 млн рублей.





Напомним, ТПУ и ТГУ с 2013 года входят в проект «5-100» и получают дополнительное финансирование на повышение международной конкурентоспособности. К 2020 году в рамках проекта пять вузов РФ должны войти в топ-100 университетов мира.





В 2018 году Томский государственный университет получил субсидию в размере 808,8 миллиона рублей, Томский политехнический — 471,8 миллиона.





В 2018 году в рейтинге университетов QS ТГУ вошел в топ-300, заняв 277 позицию. ТПУ занял 373 место, подвинувшись за год на 13 строчек.