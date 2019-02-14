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14 февраля,
2019
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Правительство выделило ТПУ и ТГУ деньги на повышение конкурентоспособности

ТВ2
ТВ2
1 день назад

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении в 2019 году 9,9 миллиарда рублей ведущим университетам России для повышения их конкурентоспособности, сообщается на сайте кабмина.


Вузы разделили на три группы по размеру субсидий. В частности, Томский государственный университет получит 860,96 млн рублей, а  ТПУ 430,48 млн рублей.


Напомним, ТПУ и ТГУ с 2013 года входят в проект «5-100» и получают дополнительное финансирование на повышение международной конкурентоспособности. К 2020 году в рамках проекта пять вузов РФ должны войти в топ-100 университетов мира.


В 2018 году Томский государственный университет получил субсидию в размере 808,8 миллиона рублей, Томский политехнический — 471,8 миллиона.


В 2018 году в рейтинге университетов QS ТГУ вошел в топ-300, заняв 277 позицию. ТПУ занял 373 место, подвинувшись за год на 13 строчек.

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