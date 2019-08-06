Правительство: Томская область отстает в реализации проекта «Здравоохранение»

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев дал поручение Минздраву и Минэкономразвития до 10 августа разобраться в причинах, по которым 20 российских регионов отстают в реализации национального проекта «Здравоохранение». Информация об этом размещена на сайте правительства России.





Среди отстающих 20 регионов и Томская область. В документе уточняется, что в этих субъектах не предоставлены земельные участки под строительство или установку модульных фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий. В частности, мероприятия не выполнены в Бурятии, Дагестане, Краснодарском, Красноярском, Пермском, Приморском краях, а также Владимирской, Воронежской, Ленинградской, Магаданской, Московской, Мурманской, Нижегородской, Омской, Самарской, Саратовской, Сахалинской, Томской, Тульской, Ярославской областях.





«Рекомендовать высшим должностным лицам данных субъектов РФ принять исчерпывающие меры по ускорению предоставления указанных земельных участков и о принятых мерах доложить в Минздрав России. Срок — 10 августа 2019 года», — говорится в документе.





Минздрав должен сообщить правительству о результатах работы до 22 августа.





В Томской области в 2019 году на финансирование нацпроекта «Здравоохранение» планируют потратить 26,9 миллиарда рублей. Деньги из федерального и регионального бюджетов вложат в покупку нового оборудования, развитие первичной медико-санитарной помощи, создание фельдшерско-акушерских пунктов и борьбу с заболеваниями. «Один из главных проектов — это развитие первичной медико-санитарной помощи и ее максимальная доступность для населения, — рассказал пресс-службе администрации заместитель губернатора по социальной политике Иван Деев. — Речь идет о часовой доступности медицинской организации для населенных пунктов, где проживает свыше ста человек». В 2019 году по проекту хотят поставить пять фельдшерско-акушерских пунктов, а с 2020 года — начать модернизацию уже имеющихся ФАПов. Также власти планируют закупить не менее четырех мобильных медкомплексов и увеличить длительность вылетов санавиации с 260 до 450 часов до 2024 года.