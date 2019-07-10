Правительство России пообещало вернуть авиасообщение с Грузией

Правительство и МИД РФ анонимно пообещали грузинским властям восстановить авиасообщение и отменить визы. Об этом пишет The Bell.

В правительстве России и МИД рассказали, что никаких санкций точно не будет, а если грузинские власти будут вести себя благоразумно, то Россия отменит запрет на авиасообщение между странами, а затем и визовый режим для грузин.





Издание отмечает, что России понравилась реакция грузинских властей на матерную речь ведущего грузинского телеканала «Рустави-2» Георгия Габунии в адрес Путина. Речь осудили МИД Грузии и президент Саломе Зурабишвили.





«Власти Грузии нашли в себе силы выразить к этому свое отношение и резко осудить», — приводит издание слова собеседника, — добавив, что «это была провокация Саакашвили и близких к нему сил, направленная на подрыв российско-грузинских отношений».





Окончательное решение по санкциям предстояло принимать президенту, но Владимир Путин накануне отказался принять предложение Госдумы о запрете импорта грузинского вина и минеральной воды, а также денежных переводов в Грузию.





The Bell пишет, что если антироссийские настроения в Грузии закончатся, а грузинские власти будут последовательны и смогут обеспечить безопасность граждан России на территории страны, то можно будет говорить о возобновлении авиасообщения, а потом и вернуться к теме отмены визового режима для граждан Грузии, рассказал изданию источник в МИД РФ.





Напомним, с 8 июля по указу Владимира Путина российские авиакомпании не могут летать в Грузию. Грузинским авиакомпаниям запретил летать в Россию Минтранс. Ведомство предварительно оценивало потери российских авиакомпаний от приостановки авиасообщения с Грузией в 3 млрд рублей, а грузинская сторона — в 2,1 млрд лари (около $750 млн). В 2018 году Грузию посетили 1,29 млн россиян, следует из данных погранслужбы ФСБ.







Для россиян в Грузии с 2012 года действует безвизовый режим, но гражданам Грузии для поездок в Россию до сих пор нужна виза.