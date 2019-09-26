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26 сентября,
2019
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Правительство предложило увеличить прожиточный минимум пенсионеров

ТВ2
ТВ2
5 часов назад

Прожиточный минимум российских пенсионеров в 2020 году составит 9311 рублей. Это следует из проекта федерального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов, подготовленного Минфином России. Соответствующий документ размещен на портале проектов нормативно-правовых актов, сообщает РБК.

Правительство предложило увеличить прожиточный минимум пенсионеров

В проекте федерального закона предлагается установить величину прожиточного минимума пенсионера в целом по стране для того, чтобы определить размер социальной доплаты к пенсии.


По данным Пенсионного фонда России на 2019 год, средняя величина прожиточного минимума пенсионера в целом по России составляет 8846 рублей.


По последним данным Росстата, за первые полгода 2019 года в число лидеров-регионов с самыми высокими пенсиями вошли Чукотский автономный округ (24 318 рублей), Магаданская область (21 553 рубля), Камчатский край (21 243 рубля), Мурманская область (19 090 рублей), Ненецкий автономный округ (21 605 рублей) и Республика Саха (Якутия) (18 913 рублей). В Томской области средний размер пенсии равен 15 400 рублей. Это самый большой результат в Сибири.

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