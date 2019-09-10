Правительство не поддержало законопроект о смягчении наказания за наркотики

Правительство не поддержало законопроект о смягчении наказания за хранение наркотиков по статье 228 УК РФ. Об этом сообщает Интерфакс .

В законопроекте указали, что в России есть много осужденных за незаконный оборот наркотиков без цели сбыта и в особо крупном размере, что обеспечивает высокие показателя следователям по раскрываемости тяжких преступлений.





Депутаты предложили смягчить ответственность за незаконное приобретение, хранение, перевозку, изготовление, переработку без цели сбыта наркотиков и психотропных средств, а также растений, содержащих такие вещества. Они предложили сократить с нынешних трех-десяти лет лишения свободы до двух-пяти.





Чиновники не поддержали предложение расширить круг лиц, которые имеют право на отсрочку от колонии до окончания лечения от наркомании.





Обсуждать либерализацию «антинаркотической» статьи 228 УК стали после задержания журналиста Ивана Голунова. Его задержали 6 июня по подозрению в сбыте наркотиков. Спецкор «Медузы» изначально заявлял, что наркотики ему подбросили, а преследование объяснял журналистскими расследованиями, которые он вел в последнее время. Решением Никулинского суда 8 июня Голунов был помещен под домашний арест.





Выяснилось, что наркотики ему подбросили при задержании, обвинения с него были сняты, а расследование дела о наркотиках продолжилось.