«Правительство нас обманывает»: томские ученые вышли на пикет

Новости

Сегодня, 7 октября ученые проводят пикеты по всей России. На 15 минутную акцию протеста сотрудники ТНЦ СО РАН вышли во время своего обеда. Во флешмобе приняли участие около 100 человек. Главные требования — повысить зарплату и увеличить финансирование научных проектов.

«Я считаю, что если не проводить подобных вещей, то точно ничего не поменяется. — говорит председатель Территориальной профсоюзной организации СО РАН Георгий Ивлев.— Ключевым здесь является то, что подобные акции проходят в ряде регионов. Началось все с Владивостока, далее — Новосибирск, Томск, Улан-Удэ, а дальше Казань, Нижний Новгород, Кущино. Поэтому я думаю, что к нам не смогут не прислушаться. Общеструктурных изменений с прошлого года не было. Были локальные, подбросили денег. Что касается изменений, они произошли на уровне взаимодействия профсоюза и Российской академии наук. В этом году в предверии общего собрания Российской Академии наук прошла два собрания президиума, на которой много внимания уделялось проблеме финансирования науки. В итоге президиум утвердил однозначную позицию, что недофинансирование российской науки троекратное, что мы не сможем выполнить нацпроект «Наука», если к 2024 году соответствующим образом не будет изменено финансирование отечественной науки. Соответственно, мы не сможем войти в пятерку стран-лидеров и так далее. А так как РАН может выдвигать требования Правительству о размере финансирования, то с этого года о проблеме говорят не только профсоюзы, но и те, кому было положено это делать с 2014 года. Есть надежда, что совместными усилиями, у нас получится. Тем более, что Министерство науки и образования прекрасно понимает проблему недофинансирования», — заявляет Георгий Ивлев.

Фото: Виктория Мучник

«Дело в том, что глобально с наукой мало, что изменяется. Мы страдаем не только из-за отсутствия зарплаты, но и отсутствия денег на материальную базу. У нас есть очень серьезная группа теоретиков, которые работают с уравнениями. Но уравнениям нужны опорные точки из экспериментов. Мы, не обладая серьезной современной базой, эти точки не даем. Они вынуждены сотрудничать с заграницей, разрабатывать теории под их комплексы. Но мы должны иметь это у себя, иметь какие-то образцы, которые показываем нашим заказчикам. Радиотехнические системы, Ростехнологии... В этой части мы взаимодействуем с ним, но уже лет 15 государство приняло решение, что финансировать поисковые работы будет только через секцию оборонных проблем при РАН. А все остальное финансировать по линии ОКР — опытно-конструкторских работ. На всю страну это мало, конечно. К сожалению, сейчас мы уже не можем показать макет, поэтому внутренний, отечественный потребитель начинает от нас отворачиваться. Куда он пойдет? Да никуда. Будет стоять на месте, выпускать технику только для внутреннего рынка», — говорит главный научный сотрудник Института оптики атмосферы им. В. Е. Зуева СО РАН доктор физико-математических наук Геннадий Матвиенко.

«Объявили на всю страну: какая радость, аспирантам повысили стипендию на 90 рублей! Вы понимаете, что это такое? Что можно купить молодому человеку на 90 рублей?, – возмущается доктор наук, старший научный сотрудник Института Оптики и Атмосферы Ольга Сулакшина. – Я считаю, что правительство нас обманывает. Вы знаете это по принципу того, что Медведев сказал: Денег нет, но вы держитесь.»

Фото: Виктория\

«Посмотрите.... В центральных институтах, точно таких же, как наших, которые выполняют точно такие же работы, зарплаты в разы больше. Объяснения здесь нет. Согласно указу, нужно 200% от региональной зарплаты. А теперь представьте, какая региональная зарплата в Москве. Это разве не дискриминация? Моя зарплата порядка 30 тысяч в месяц. Но самое главное, то, что материальную базу тоже нужно поддерживать. Мы – экспериментаторы. Одна установка мирового уровня — миллиарды рублей, а где ее взять? Нам никто таких денег не выделяет в принципе! Каким-то образом хотя объединить, создать центры коллективного пользования, но если этот центр коллективного пользования будет за Уралом, нам от этого будет все равно», — говорит главный научный сотрудник, доктор наук Институт физики прочности и материаловедения Владимир Данилов.



Фото: Виктория Мучник

«Вообще, оклад научного сотрудника с степенью кандидат наук — 22 тысячи рублей. Раньше было 19800. Но прироста в два раза мы не почувствовали. Прирост формируется за счет грантов, проектов у тех, у кого они есть. Но и там сложно сказать. Зарплата может сильно варьироваться в течение года» — говорит научный сотрудник Института оптики и атмосферы Сергей (фамилию просил не называть).