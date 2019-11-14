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14 ноября,
2019
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Новости

Правительство Ингушетии и Минэкономразвития республики возглавили томичи

ТВ2
ТВ2
31 минута назад

Главой правительства Ингушетии стал Константин Суриков. А Минэкономразвития возглавил экс-кандидат в мэры Томска Евгений Макаренко.


Константин Суриков в Томске был зампредседателем местного отделения Центробанка и возглавлял Томскую банковскую школу. Евгений Макаренко в августе 2018 года баллотировался в мэры Томска. Пока он исполняющий обязанности министра экономического развития Ингушетии, об этом сообщается на сайте правительства республики. Указ о его назначении 12 ноября подписал глава Ингушении Махмуд-Али Калиматов.

Константин Суриков и Евгений Макаренко
Константин Суриков и Евгений Макаренко
Фото: правительство республики Ингушетии

Константин Суриков познакомил коллектив Минэкономразвития Ингушетии с и. о. министра Макаренко Евгением Николаевичем, — сообщает пресс-служба правительства Ингушетии. — Премьер отметил, что новый руководитель имеет очень серьезный опыт государственной работы как на региональном, так и на федеральном уровне.

И вот как прокомментировал Агентству новостей ТВ2 свое назначение сам Евгений Макаренко:


— До этого с Ингушетией меня ничего не связывало. Я впервые в этом регионе побывал в этом году, когда знакомился с регионом. С сентября этого года правительство Ингушетии возглавил наш земляк из Томска — Константин Суриков. Он меня на работу и пригласил.

Я пока исполняю обязанности министра, сейчас еще идет реорганизация. Было старое министерство, будет новое.


— На Кавказе сильны семейные родовые кланы, вы человек там чужой...


— Решение о нашем назначении принял новый глава республики, так как у него не было полного доверия прежней команде. Здесь было много проблем, в том числе с финансированием, деньги уходили непонятно куда, осваивались непонятно как. Вот он и решил изменить качественно состав правительства, пригласив людей, которые никак между собой не связаны. Потому что здесь все слишком связано.


— Это же дотационный регион?


— Это дотационный регион, есть добыча нефти, но ее немного. Экономика, промышленность, торговля — я всем этим буду заниматься. Должна быть нормальная профессиональная работа, а то деньги выделяются, фабрики, заводы открываются, а в результате ничего не функционирует.


— У всех на слуху приграничный конфликт между Ингушетией и Чечней, как сейчас там обстановка, не повлияет ли этот конфликт на вашу работу?


— Конфликта сейчас никакого нет, он исчерпан, и на мою работу это никак не влияет.


— В Томск будете приезжать?


— Конечно, в Томске у меня родители, бабушка, сестра, племянники, дяди-тёти. Я коренной томич и у меня там почти вся семья.

Евгений Макаренко на дебатах, на которые не пришел Иван Кляйн.
Евгений Макаренко на дебатах, на которые не пришел Иван Кляйн.

Евгений Макаренко баллотировался в мэры Томска в 2018 году как самовыдвиженец, хотя и состоял в «Единой России». Предвыборная кампания Макаренко запомнилась томичам тем, что кандидат пригласил поучаствовать в дебатах действующего градоначальника Ивана Кляйна. Однако Иван Кляйн его предложение проигнорировал.


Победил на тех выборах Иван Кляйн, а Евгения Макаренко через некоторое время исключили из «Единой России». По словам руководителя томского исполнительного комитета партии Степана Михайлова, одной из причин исключения стало то, что Макарнеко не согласовал свое участие в выборах.  


Константину Сурикову 48 лет, он окончил Томский госуниверситет. С 1993 по 2000 год занимал различные должности в Главном управлении Банка России по Томской области, после, до 2003 года, возглавлял Томскую банковскую школу Банка России. С 2004 по 2005 гг. Суриков работал на посту замначальника ГУ Банка России по Томской области. После этого он из Томска уехал.

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