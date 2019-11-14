Правительство Ингушетии и Минэкономразвития республики возглавили томичи

Константин Суриков в Томске был зампредседателем местного отделения Центробанка и возглавлял Томскую банковскую школу. Евгений Макаренко в августе 2018 года баллотировался в мэры Томска. Пока он исполняющий обязанности министра экономического развития Ингушетии, об этом сообщается на сайте правительства республики . Указ о его назначении 12 ноября подписал глава Ингушении Махмуд-Али Калиматов.

Константин Суриков познакомил коллектив Минэкономразвития Ингушетии с и. о. министра Макаренко Евгением Николаевичем, — сообщает пресс-служба правительства Ингушетии. — Премьер отметил, что новый руководитель имеет очень серьезный опыт государственной работы как на региональном, так и на федеральном уровне.

И вот как прокомментировал Агентству новостей ТВ2 свое назначение сам Евгений Макаренко:





— До этого с Ингушетией меня ничего не связывало. Я впервые в этом регионе побывал в этом году, когда знакомился с регионом. С сентября этого года правительство Ингушетии возглавил наш земляк из Томска — Константин Суриков. Он меня на работу и пригласил.

Я пока исполняю обязанности министра, сейчас еще идет реорганизация. Было старое министерство, будет новое.





— На Кавказе сильны семейные родовые кланы, вы человек там чужой...





— Решение о нашем назначении принял новый глава республики, так как у него не было полного доверия прежней команде. Здесь было много проблем, в том числе с финансированием, деньги уходили непонятно куда, осваивались непонятно как. Вот он и решил изменить качественно состав правительства, пригласив людей, которые никак между собой не связаны. Потому что здесь все слишком связано.





— Это же дотационный регион?





— Это дотационный регион, есть добыча нефти, но ее немного. Экономика, промышленность, торговля — я всем этим буду заниматься. Должна быть нормальная профессиональная работа, а то деньги выделяются, фабрики, заводы открываются, а в результате ничего не функционирует.





— У всех на слуху приграничный конфликт между Ингушетией и Чечней, как сейчас там обстановка, не повлияет ли этот конфликт на вашу работу?





— Конфликта сейчас никакого нет, он исчерпан, и на мою работу это никак не влияет.





— В Томск будете приезжать?





— Конечно, в Томске у меня родители, бабушка, сестра, племянники, дяди-тёти. Я коренной томич и у меня там почти вся семья.