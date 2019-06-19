Правительство хочет заменить 50-рублевое детское пособие на адресную выплату

«Всеобщее» пособие на детей от полутора до трех лет в правительстве намерены заменить на адресные выплаты с учетом нуждаемости семьи. Об этом сообщил премьер Дмитрий Медведев во время совещания по реформированию системы компенсационных выплат по уходу за ребенком.

«Речь идет о пособии в 50 руб.— эту выплату ввели в 1994 году как временную, с тех пор эта сумма ни разу не индексировалась,— пояснил премьер.— Конечно, ее размер вызывает у людей только недоумение и обиду».

Предполагается, что размер пособия при этом вырастет с 50 рублей в месяц, которые государство ни разу не индексировало, до размера прожиточного минимума на ребенка в регионе проживания семьи ( 11731 рублей составляет в Томской области сейчас). Источник финансирования правительство пока не озвучило, но речь идет об 50 млрд, а расходы государство готово взять на себя, освободив от этой обязанности работодателей.





По словам премьера, сейчас больше половины многодетных семей в России находятся за чертой бедности , а доходы 75% семей с детьми — меньше прожиточного минимума.





«Нужно обеспечивать им поддержку, причем не по принципу, которым, к сожалению, зачастую раньше руководствовались,— всем понемногу, зато поровну, а в адекватном объеме и, конечно, с учетом реальной нуждаемости»,— сказал Дмитрий Медведев.





Сейчас работающим женщинам компенсационные выплаты на ребенка в возрасте от полутора до трех лет из собственных средств выплачивает работодатель, безработным же платит государство.







Премьер отметил, что сейчас государству нужно обсудить механизм таких выплат с регионами.