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10 августа,
2019
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Пожилой мужчина утонул в технологическом канале в Северске

ТВ2
ТВ2
18 минут назад

9 августа в Северске в технологическом канале утонул мужчина 1952 года рождения, сообщили в областной поисково-спасательной службе.


«В 10:10 группа водолазов выехала для поиска, предположительно, утонувшего мужчины. Тело найдено и передано сотрудникам полиции», – сообщил представитель Томской областной поисково-спасательной службы Константин Долговых. 


По данным МЧС России по Томской области, всего с начала летнего сезона в водоемах Томской области утонуло 26 человек, из них пять детей. 

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