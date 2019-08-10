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Пожилой мужчина утонул в технологическом канале в Северске
18 минут назад
9 августа в Северске в технологическом канале утонул мужчина 1952 года рождения, сообщили в областной поисково-спасательной службе.
«В 10:10 группа водолазов выехала для поиска, предположительно, утонувшего мужчины. Тело найдено и передано сотрудникам полиции», – сообщил представитель Томской областной поисково-спасательной службы Константин Долговых.
По данным МЧС России по Томской области, всего с начала летнего сезона в водоемах Томской области утонуло 26 человек, из них пять детей.
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