Пожилой мужчина утонул в технологическом канале в Северске

9 августа в Северске в технологическом канале утонул мужчина 1952 года рождения, сообщили в областной поисково-спасательной службе.





«В 10:10 группа водолазов выехала для поиска, предположительно, утонувшего мужчины. Тело найдено и передано сотрудникам полиции», – сообщил представитель Томской областной поисково-спасательной службы Константин Долговых.





По данным МЧС России по Томской области, всего с начала летнего сезона в водоемах Томской области утонуло 26 человек, из них пять детей.