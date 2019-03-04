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04 марта,
2019
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Пожарные спасли животных из горящей постройки в деревне под Томском

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

Вечером 3 февраля в деревне Малое Протопопово горели баня и хлев, сообщает пресс-служба МЧС по Томской области. Площадь пожара составила 120 квадратных метров.

Пожарные спасли животных из горящей постройки в деревне под Томском

Пожар начался в четырех метрах от жилого дома. Загорелись деревянная баня и стайка, в которой содержались домашние животные: две свиньи, шесть куриц и теленок. Между хлевом и баней лежали две тонны сена и две бочки с горюче-смазочными материалами. 

Пожарные пожарной части с. Богашево спасли из стайки животных. В результате сгорела обрешетка крыши крытого двора; обгорели стены бани, потолочное перекрытие и верхние венцы стайки, частично сено, — говорится в сообщении ГУ МЧС. — Пожарные пожарно-спасательной части № 2 эвакуировали бочки с ГСМ и три газовых баллона.

О возгорании стало известно в 18:34, в 19:18 пожар был ликвидирован. В тушении участвовали 10 человек и три единицы техники. Причина возгорания устанавливается.

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