Пожарные спасли животных из горящей постройки в деревне под Томском

Пожар начался в четырех метрах от жилого дома. Загорелись деревянная баня и стайка, в которой содержались домашние животные: две свиньи, шесть куриц и теленок. Между хлевом и баней лежали две тонны сена и две бочки с горюче-смазочными материалами.