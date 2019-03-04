Пожарные спасли животных из горящей постройки в деревне под Томском
Вечером 3 февраля в деревне Малое Протопопово горели баня и хлев, сообщает пресс-служба МЧС по Томской области. Площадь пожара составила 120 квадратных метров.
Пожар начался в четырех метрах от жилого дома. Загорелись деревянная баня и стайка, в которой содержались домашние животные: две свиньи, шесть куриц и теленок. Между хлевом и баней лежали две тонны сена и две бочки с горюче-смазочными материалами.
Пожарные пожарной части с. Богашево спасли из стайки животных. В результате сгорела обрешетка крыши крытого двора; обгорели стены бани, потолочное перекрытие и верхние венцы стайки, частично сено, — говорится в сообщении ГУ МЧС. — Пожарные пожарно-спасательной части № 2 эвакуировали бочки с ГСМ и три газовых баллона.
О возгорании стало известно в 18:34, в 19:18 пожар был ликвидирован. В тушении участвовали 10 человек и три единицы техники. Причина возгорания устанавливается.
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