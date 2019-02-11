Пожарные спасли 50 животных из горящей постройки на окраине Томска

Пожар в жилом доме и надворных постройках в поселке Кузовлево произошел сегодня, 11 февраля, в 8.30.





«На место были направлены 6 единиц техники и 24 человека. Прибывшим на место пожарным сообщили, что в пристроенной к жилому дому дощатой стайке, которая уже наполовину была охвачена огнем, находятся несколько десятков животных», — сообщает МЧС по Томской области.





Всего пожарные вывели из задымленных надворных построек 9 коров, 40 коз и овец. Никто из животных не пострадал.





По данным ведомства, в результате пожара сгорели веранда, крыша дома, обгорели стены дома и стайки. Площадь пожара составила 90 кв.м. Что стало причиной пожара пока неизвестно.



