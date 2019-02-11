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11 февраля,
2019
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Пожарные спасли 50 животных из горящей постройки на окраине Томска

ТВ2
ТВ2
15 минут назад

Пожар в жилом доме и надворных постройках в поселке Кузовлево произошел сегодня, 11 февраля, в 8.30.


«На место были направлены 6 единиц техники и 24 человека. Прибывшим на место пожарным сообщили, что в пристроенной к жилому дому дощатой стайке, которая уже наполовину была охвачена огнем, находятся несколько десятков животных», — сообщает МЧС по Томской области.


Всего пожарные вывели из задымленных надворных построек 9 коров, 40 коз и овец. Никто из животных не пострадал. 


По данным ведомства, в результате пожара сгорели веранда, крыша дома, обгорели стены дома и стайки. Площадь пожара составила 90 кв.м. Что стало причиной пожара пока неизвестно.


Пожарные спасли 50 животных из горящей постройки на окраине Томска
Пожарные спасли 50 животных из горящей постройки на окраине Томска
Пожарные спасли 50 животных из горящей постройки на окраине Томска
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