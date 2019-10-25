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25 октября,
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Пожарные не могут потушить горящую свалку в Тулуне из-за двадцатиметровых залежей мусора

ТВ2
ТВ2
15 минут назад

Пожарные третий день не могут потушить горящую под Тулуном свалку строительного мусора, оставшегося после летнего наводнения. Тушение осложняют двадцатиметровые залежи мусора, сообщает пресс-служба МЧС по Иркутской области.

Возникли проблемы с созданием противопожарного разрыва, поскольку залежи мусора — более 20 метров глубиной, — рассказал начальник Тулунского пожарно-спасательного гарнизона Александр Филиппович. — Были выполнены работы по планировке, то есть выравниванию по периметру горения, подготовлена площадка для погрузки грунта и работы тяжелой техники. Будет применена тактика тушения путем изоляции при которой грунтом отсыпаются горящие участки для прекращения доступа кислорода.

Ранее в МЧС сообщали, что 23 октября под Тулуном загорелся строительный мусор, оставшийся после летнего наводнения. Площадь пожара составляет три гектара, угрозы распространения нет. Ближайшее от горящей свалки эксплуатируемое здание находится на расстоянии более двух километров.


Летом этого года  в Нижнеудинском, Тайшетском, Тулунском, Чунском и Зиминском районах Иркутской области вышли из берегов Уда, Бирюса, Ия, Чуна и Ока. Были частично затоплены города Нижнеудинск и Тулун.Погибли более 20 человек, еще 15 оставались пропавшими без вести.


Всего подтоплены 10 133 дома, в которых проживали 32,9 тыс. человек, в том числе почти 8 тыс. детей. Затоплены 49 фельдшерско-акушерских пунктов, школ и детских садов.

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