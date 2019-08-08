Пожарные нашли тело человека после пожара в заброшенном гараже

Пожар произошел в заброшенном гараже на улице Любы Шевцовой в Томске, сообщили в региональном МЧС.





Потушив огонь, пожарные обнаружили в помещении тело человека, его личность сейчас устанавливается.





Сообщение о пожаре поступило в 02:30 8 августа. Сообщили, что горит заваленный мусором неэксплуатируемый металлический гараж размером 3х4 метра.





«В результате возгорания в гараже сгорел мусор, закоптились стены. У соседнего гаража обгорела стена с внешней стороны. Площадь пожара составила 15 квадратных метров. Пожарными в гараже было обнаружено обгоревшее тело человека, личность устанавливается», — уточнили в МЧС.





Огонь потушили в 03:00. Причина возгорания устанавливается.