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08 августа,
2019
Новости

Пожарные нашли тело человека после пожара в заброшенном гараже

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Пожар произошел в заброшенном гараже на улице Любы Шевцовой в Томске, сообщили в региональном МЧС. 


Потушив огонь, пожарные обнаружили в помещении тело человека, его личность сейчас устанавливается.


Сообщение о пожаре поступило в 02:30 8 августа. Сообщили, что горит заваленный мусором неэксплуатируемый металлический гараж размером 3х4 метра.


«В результате возгорания в гараже сгорел мусор, закоптились стены. У соседнего гаража обгорела стена с внешней стороны. Площадь пожара составила 15 квадратных метров. Пожарными в гараже было обнаружено обгоревшее тело человека, личность устанавливается», — уточнили в МЧС.


Огонь потушили в 03:00. Причина возгорания устанавливается.

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