Пожарные 16 часов тушили горящий ЛПК в Томске

В ведомстве отметили, что во время пожара был задействован весь личный состав Томского пожарно-спасательного гарнизона и введена резервная техника, чтобы реагировать на другие ЧП в Томске. Площадь пожара оценивали в две тысячи квадратных метров.

В огне никто не пострадал. Причину возгорания установит государственный пожарный надзор.

«Пожар в поселке 2-й ЛПК полностью ликвидирован в 08:10. В общей сложности было задействовано 28 единиц техники, пожарный поезд, катер «Томской судоходной компании» и 86 человек личного состава», — сообщили в ГУ МЧС России по Томской области.

Больше 16 часов потребовалось пожарным, чтобы полностью ликвидировать возгорание на 2-м ЛПК. Пожар начался накануне, 20 мая, днем.

Сообщение о пожаре в региональное МЧС поступило в 15.25 , сообщалось, что загорелись штабеля и опилки . Пожарные работали по повышенному 4 номеру сложности, тогда на место выехали 63 человека и 24 единицы техники.



