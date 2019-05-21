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21 мая,
2019
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Пожарные 16 часов тушили горящий ЛПК в Томске

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Больше 16 часов потребовалось пожарным, чтобы полностью ликвидировать возгорание на 2-м ЛПК. Пожар начался накануне, 20 мая, днем. 


«Пожар в поселке 2-й ЛПК полностью ликвидирован в 08:10. В общей сложности было задействовано 28 единиц техники, пожарный поезд, катер «Томской судоходной компании» и 86 человек личного состава», — сообщили в ГУ МЧС России по Томской области.


В огне никто не пострадал. Причину возгорания установит государственный пожарный надзор. 


В ведомстве отметили, что во время пожара был задействован весь личный состав Томского пожарно-спасательного гарнизона и введена резервная техника, чтобы реагировать на другие ЧП в Томске. Площадь пожара оценивали в две тысячи квадратных метров. 

Пожарные 16 часов тушили горящий ЛПК в Томске

Сообщение о пожаре в региональное МЧС поступило в  15.25, сообщалось, что загорелись штабеля и опилки. Пожарные работали по повышенному 4 номеру сложности, тогда на место выехали 63 человека и 24 единицы техники.


СМОТРИТЕ НАШ РЕПОРТАЖ С МЕСТА СОБЫТИЙ: «Будут проливать до утра»: как пожарные тушат горящий ЛПК 

Пожарные 16 часов тушили горящий ЛПК в Томске
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