Пожарные 16 часов тушили горящий ЛПК в Томске

Больше 16 часов потребовалось пожарным, чтобы полностью ликвидировать возгорание на 2-м ЛПК. Пожар начался накануне, 20 мая, днем.
«Пожар в поселке 2-й ЛПК полностью ликвидирован в 08:10. В общей сложности было задействовано 28 единиц техники, пожарный поезд, катер «Томской судоходной компании» и 86 человек личного состава», — сообщили в ГУ МЧС России по Томской области.
В огне никто не пострадал. Причину возгорания установит государственный пожарный надзор.
В ведомстве отметили, что во время пожара был задействован весь личный состав Томского пожарно-спасательного гарнизона и введена резервная техника, чтобы реагировать на другие ЧП в Томске. Площадь пожара оценивали в две тысячи квадратных метров.
Сообщение о пожаре в региональное МЧС поступило в 15.25, сообщалось, что загорелись штабеля и опилки. Пожарные работали по повышенному 4 номеру сложности, тогда на место выехали 63 человека и 24 единицы техники.
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