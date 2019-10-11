Пожар в лесничестве на севере Томской области потушили на четвертый день

Пожар в Верхнекетском районе удалось ликвидировать, процесс локализации продолжался в течение четырех дней, сообщила администрация Томской области.





«Общая площадь пожара составила 104 гектара, в том числе 54 гектара – лесная. На тушении огня были задействованы 13 работников Верхнекетского авиаотделения и девять сотрудников пожарно-химической станции», — говорится в сообщении.





В администрации отметили, что работу пожарных во время локализации и тушения осложняли ландшафтные условия.





«Огонь распространился по береговой линии реки Кеть на протяжении 4,5 километра. Из-за удаленности не было возможности задействовать тяжелую технику, пожарным пришлось вручную прокладывать минерализованные полосы в кедровнике, чтобы остановить распространение огня», — уточнили в администрации.





Чтобы предупредить возможность возобновления и распространения огня, на месте сутки будут дежурить пожарные, рассказал руководитель региональной диспетчерской службы Александр Самарцев.





Напомним, пожар Верхнекетском лесничестве возник 6 октября. Его начали тушить вечером того же дня, на место прибыла авиагруппа пожарных из 13 человек, позже на помощь направили еще 10 человек.





По официальным данным, с начала года в Томской области ликвидировано 193 лесных пожара на общей площади 1804,05 гектара. При этом большая часть из них произошла в Верхнекетском (47 лесных пожаров), Томском (40) и Асиновском (24) районах. Сейчас на территории области по условиям погоды установился средний класс пожарной опасности — 3,1 балла из 5.