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27 июня,
2019
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Новости

Пожар произошел в одном из учреждений ФСИН в Томске

ТВ2
ТВ2
6 часов назад

Пожар произошел в лечебно-исправительном учреждении 1 регионального ФСИН, которое расположено по адресу Клюева, 1. По словам очевидцев, горела крыша одного из корпусов.

Пожар произошел в одном из учреждений ФСИН в Томске
Фото: МЧС России по Томской области

В пресс-службе ГУ МЧС по Томской области рассказали, что загорелась крыша туберкулезной больницы, а площадь пожара составила 300 квадратных метров.


Сообщение о возгорании на территории лечебно-исправительной колонии пожарные получили в 05.01, а уже в 06.30 огонь удалось потушить силами 52 человек и 18 единиц техники. Причина возгорания устанавливается, пострадавших нет.

Пожар произошел в одном из учреждений ФСИН в Томске
Фото: МЧС России по Томской области
Пожар произошел в одном из учреждений ФСИН в Томске
Фото: МЧС России по Томской области
Пожар произошел в одном из учреждений ФСИН в Томске
Фото: МЧС России по Томской области
Пожар произошел в одном из учреждений ФСИН в Томске
Фото: МЧС России по Томской области

Как рассказали ТВ2 в пресс-службе областного управления ФСИН, больных разместили в резервном отряде.


«Им оказывается лечебная помощь в плановом порядке, — рассказали в ведомстве. — Медоборудование и оснащение в стационаре не пострадали. Учреждение работает в штатном режиме, распорядок дня не нарушен. По факту возгорания назначена служебная проверка».

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