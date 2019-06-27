Пожар произошел в одном из учреждений ФСИН в Томске

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Пожар произошел в лечебно-исправительном учреждении 1 регионального ФСИН, которое расположено по адресу Клюева, 1. По словам очевидцев, горела крыша одного из корпусов.

Фото: МЧС России по Томской области

В пресс-службе ГУ МЧС по Томской области рассказали, что загорелась крыша туберкулезной больницы, а площадь пожара составила 300 квадратных метров.

Сообщение о возгорании на территории лечебно-исправительной колонии пожарные получили в 05.01, а уже в 06.30 огонь удалось потушить силами 52 человек и 18 единиц техники. Причина возгорания устанавливается, пострадавших нет.

Фото: МЧС России по Томской области

Фото: МЧС России по Томской области

Фото: МЧС России по Томской области

Фото: МЧС России по Томской области