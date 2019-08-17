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17 августа,
2019
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Пожар площадью 400 «квадратов» произошел на складе макулатуры в Томске

ТВ2
ТВ2
53 минуты назад

Сегодня утром на улице Трудовой в Томске загорелся склад на территории по переработке макулатуры. Об этом сообщили в региональном МЧС.


«Под каркасным навесом сгорела бумага, обгорели стена и оконные проемы одноэтажного кирпичного цеха, сгорела крыша складского помещения на площади 50 квадратных метров»,— говорится в сообщении.


Пожар произошел на территории общей площадью 400 квадратных метров.

В ликвидации пожара участвовали 29 человек и  10 единиц техники. Причина возгорания уточняется сотрудниками МЧС. 

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