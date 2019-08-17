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Пожар площадью 400 «квадратов» произошел на складе макулатуры в Томске
53 минуты назад
Сегодня утром на улице Трудовой в Томске загорелся склад на территории по переработке макулатуры. Об этом сообщили в региональном МЧС.
«Под каркасным навесом сгорела бумага, обгорели стена и оконные проемы одноэтажного кирпичного цеха, сгорела крыша складского помещения на площади 50 квадратных метров»,— говорится в сообщении.
Пожар произошел на территории общей площадью 400 квадратных метров.
В ликвидации пожара участвовали 29 человек и 10 единиц техники. Причина возгорания уточняется сотрудниками МЧС.
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