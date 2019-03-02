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02 марта,
2019
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Потомкам белорусских переселенцев в Томской области помогут установить связь с родиной

ТВ2
ТВ2
1 час назад

В Томской области с 3 по 5 марта пройдет серия праздничных мероприятий «Мои предки из Беларуси», сообщают в Томской краеведческом музее им. Шатилова. Мероприятия состоятся в рамках грантового проекта Региональной общественной организации национально-культурной автономии в Томской области. Ожидаются гости из Республики Беларусь.


Проект направлен на то, чтобы помочь белорусским переселенцам и их потомкам наладить связь с исторической родиной и даже восстановить родственные отношения. «В России проживает большое количество выходцев из Белоруссии и их потомков, — сообщается на сайте краеведческого музея. — Только в Томской области их более 5000 человек. Многие жители области, считая себя русскими, помнят, что их предки – белорусы».


В рамках праздничной программы планируется проведение передвижной выставки «Мои предки – из Беларуси», масленного обряда «Чырачка» из деревни Тонеж Лельчицкого района Гомельской области; выставки тканых рушников из деревни Неглюбка Ветковского района Гомельской области; творческой лаборатории по традиционным бытовым танцам, пению. Также гостей ждет  творческая лаборатория по прикладному творчеству «Символика орнамента на тканых рушниках и костюме» и мастер-класс по ткачеству поясов. Празднования завершатся концертной программой «Карагод сяброў» в доме культуры «Авангард».


Подробную программу можно скачать здесь.

Потомкам белорусских переселенцев в Томской области помогут установить связь с родиной
Фото: tomskmuseum.ru
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