Пострадавшие от репрессий смогут получить бесплатную юридическую помощь в Томской области

Жертвы и пострадавшие от политрепрессий смогут получить бесплатную юридическую помощь в Томской области. Соответствующий закон единогласно приняли областные депутаты в ходе заседания Думы. До принятия регионального закона жертвы и пострадавшие от политрепрессий имели право на получение бесплатной юридической помощи только по вопросам, связанным с реабилитацией.

По словам спикера облдумы Оксаны Козловской, бесплатную юридическую помощь могут предоставлять не только подразделения Госюрбюро, но и адвокаты, которые работают практически во всех районах области.





За годы сталинских репрессий на территорию Томской области были сосланы сотни тысяч человек (точное число не известно). Многие из них погибли в лагерях или были расстреляны. В настоящее время на территории Томской области проживает около 10 тысяч реабилитированных жертв политических репрессий и более 470 человек, признанных пострадавшими от политических репрессий.





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