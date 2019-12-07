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07 декабря,
2019
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Последствия снегопада: как САХ убирает улицы в Томске

ТВ2
ТВ2
5 часов назад

Томские коммунальщики устраняют последствия снегопада, в городе работают 150 единиц техники, сообщили в мэрии. Накануне метеорологи предупреждали о сильном ветре, осадках и гололеде. 

Последствия снегопада: как САХ убирает улицы в Томске

Работники «ТомскСАХ» вышли на уборку улиц после ночного снегопада. На выходных они планируют вывезти снег, очистить пешеходные переходы, остановки, тротуары и дорожки.  


«Снегоуборочные машины муниципального предприятия работают, в частности, по улице Елизаровых (на участке от улицы Шевченко до проспекта Кирова) по обеим сторонам, по улицам Балтийская, Осенняя, проспектам Академический, Мира (на участке от улицы Интернационалистов до улицы Смирнова), по улицам К. Ильмера, Интернационалистов, на Иркутском тракте, на проспекте Фрунзе, на участках улиц Розы Люксембург, Большой Подгорной, Учебной, в микрорайоне Зеленые горки. Вывоз снега в субботу осуществляют три механизированных звена: с улиц Ивана Черных, Бела Куна, Беринга и Потанина. Ночью шнекротор будет работать на улицах Асиновской и Алеутской», — сообщили в мэрии.


По данным сервиса Яндекс.Пробки, в Томске зафиксированы пятибалльные пробки. Снижена скорость автомобилей из-за плотного потока на дорогах. 

Последствия снегопада: как САХ убирает улицы в Томске

В связи с неблагоприятными погодными условиями в мэрии советуют соблюдать правила безопасности дорожного движения и воздержаться от поездок на дальние расстояния.

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