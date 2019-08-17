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17 августа,
2019
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«Последний райский уголок»: как за 13 млн рублей обустраивают сквер рядом с ТЮЗом

Юлия Фаллер
Юлия Фаллер
3 часа назад

В Томске благоустраивают сквер  рядом с Театром юного зрителя: меняют газоны, срезают деревья и укладывают плитку. Некоторые томичи негодуют в социальных сетях по поводу обрезки деревьев. Об этом написала томичка Елена Корчагина на своей странице в facebook. 

«Благоустройство» Театрального сквера как всегда началось с обрубки сирени, кленов и укладки плитки. Теперь негде укрыться от солнца! Последний райский зеленый уголок почти уничтожен! Театральный сквер стал стандартным и потерял свою неповторимую уникальность! Раньше я любила здесь гулять, можно было укрыться от жары и посидеть на лавочке в тени, — написала томичка. 

«Последний райский уголок»: как за 13 млн рублей обустраивают сквер рядом с ТЮЗом

Елена Корчагина нашла в своих архивах фотографию Театрального сквера 1998 года. Смотрите, как выглядел сквер в 1990-е и сейчас.

«Последний райский уголок»: как за 13 млн рублей обустраивают сквер рядом с ТЮЗом
Фото: Елена Корчагина
«Последний райский уголок»: как за 13 млн рублей обустраивают сквер рядом с ТЮЗом
Фото: Елена Корчагина

В августе в сквере начались работы по замене газонов, посадке живой изгороди и деревьев. Также проект благоустройства Театрального сквера предусматривает установку нового освещения.


«Это одна из знаковых территорий Томска. Через этот сквер проходят все посетители Театра юного зрителя, Томского областного художественного музея. Поэтому мы решили добавить в благоустройство сквера театральную тематику. В частности, она будет использована в оформлении фонарных столбов. А кроме того, здесь появятся зоны для отдыха семей с детьми. Здесь установят новые оригинальные скамейки, большие качели и другие малые архитектурные формы», — отметил мэр Томска Иван Кляйн.


Благоустраивает Театральный сквер Компания «СК «Стройкомплект». По данным сайта госзакупок, в июле администрация Томска заключила контракт с фирмой на сумму 13 млн рублей. 

Проект Театрального сквера
Проект Театрального сквера
Фото: пресс-служба мэрии Томска
Проект Театрального сквера
Проект Театрального сквера
Фото: пресс-служба мэрии Томска

В мэрии рассказали, что к осени в центре Томска установят малые архитектурные формы — скамьи со встроенными цветочными вазонами и волнообразные скамейки.


«От шума и пыли с дороги отдыхающих в Театральном сквере защитит «живая» изгородь. Финальным этапом работ станет замена системы освещения в сквере. Она будет выполнена в общей концепции благоустройства с учетом всех требований по энергосбережению и станет дополнением к новогоднему украшению города», — из сообщения мэрии.

К благоустройству Театрального сквера подключились и представители бизнеса. Так, Томская Ассоциация пищевиков приводит в порядок памятник Музе, реставрирует скамейки в центральной части сквера и благоустраивает клумбу вокруг памятника.

«К 1 сентября Томск получит современное и комфортное место отдыха горожан. Все благоустройство Театрального сквера должно соответствовать культурной атмосфере камерности, присущей этому общественному пространству. Это место станет «зеленым островком» в шумной атмосфере городских магистралей центра. Считаю, нужно продолжать озеленять сквер, дополнять посадки здесь крупномерными деревьями и декоративными кустарниками. Принимать участие в благоустройстве и содержании обновленного общественного пространства должны и расположенные рядом организации», — отметил мэр Томска Иван Кляйн. 


Напомним, по результатам рейтингового голосования в 2019 году томичи отобрали 28 общественных пространств, в том числе три общественные территории: Лагерный сад, бульвар Кирова, Михайловская роща.


В марте 2019 года  специалисты регионального Центра компетенций предложили создать в Театральном сквере две зоны тихого отдыха, установить качели для семей с детьми. Также проектировщики предусмотрели благоустройство территории для Томского Арбата.

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