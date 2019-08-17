«Последний райский уголок»: как за 13 млн рублей обустраивают сквер рядом с ТЮЗом

В Томске благоустраивают сквер рядом с Театром юного зрителя: меняют газоны, срезают деревья и укладывают плитку. Некоторые томичи негодуют в социальных сетях по поводу обрезки деревьев. Об этом написала томичка Елена Корчагина на своей странице в facebook.

«Благоустройство» Театрального сквера как всегда началось с обрубки сирени, кленов и укладки плитки. Теперь негде укрыться от солнца! Последний райский зеленый уголок почти уничтожен! Театральный сквер стал стандартным и потерял свою неповторимую уникальность! Раньше я любила здесь гулять, можно было укрыться от жары и посидеть на лавочке в тени, — написала томичка.

Елена Корчагина нашла в своих архивах фотографию Театрального сквера 1998 года. Смотрите, как выглядел сквер в 1990-е и сейчас.

Благоустраивает Театральный сквер Компания «СК «Стройкомплект». По данным сайта госзакупок, в июле администрация Томска заключила контракт с фирмой на сумму 13 млн рублей.

«Это одна из знаковых территорий Томска. Через этот сквер проходят все посетители Театра юного зрителя, Томского областного художественного музея. Поэтому мы решили добавить в благоустройство сквера театральную тематику. В частности, она будет использована в оформлении фонарных столбов. А кроме того, здесь появятся зоны для отдыха семей с детьми. Здесь установят новые оригинальные скамейки, большие качели и другие малые архитектурные формы», — отметил мэр Томска Иван Кляйн.

В августе в сквере начались работы по замене газонов, посадке живой изгороди и деревьев. Также проект благоустройства Театрального сквера предусматривает установку нового освещения.

В мэрии рассказали, что к осени в центре Томска установят малые архитектурные формы — скамьи со встроенными цветочными вазонами и волнообразные скамейки.





«От шума и пыли с дороги отдыхающих в Театральном сквере защитит «живая» изгородь. Финальным этапом работ станет замена системы освещения в сквере. Она будет выполнена в общей концепции благоустройства с учетом всех требований по энергосбережению и станет дополнением к новогоднему украшению города», — из сообщения мэрии.



К благоустройству Театрального сквера подключились и представители бизнеса. Так, Томская Ассоциация пищевиков приводит в порядок памятник Музе, реставрирует скамейки в центральной части сквера и благоустраивает клумбу вокруг памятника.



«К 1 сентября Томск получит современное и комфортное место отдыха горожан. Все благоустройство Театрального сквера должно соответствовать культурной атмосфере камерности, присущей этому общественному пространству. Это место станет «зеленым островком» в шумной атмосфере городских магистралей центра. Считаю, нужно продолжать озеленять сквер, дополнять посадки здесь крупномерными деревьями и декоративными кустарниками. Принимать участие в благоустройстве и содержании обновленного общественного пространства должны и расположенные рядом организации», — отметил мэр Томска Иван Кляйн.





Напомним, по результатам рейтингового голосования в 2019 году томичи отобрали 28 общественных пространств, в том числе три общественные территории: Лагерный сад, бульвар Кирова, Михайловская роща.





В марте 2019 года специалисты регионального Центра компетенций предложили создать в Театральном сквере две зоны тихого отдыха, установить качели для семей с детьми. Также проектировщики предусмотрели благоустройство территории для Томского Арбата.





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