После ритуального сожжения верблюдов шаманов оштрафовали на три тысячи рублей

Бурятские шаманы, совершившие жертвоприношение верблюдов ради укрепления России, оштрафованы на три тысячи рублей. Штраф оформлен из-за отсутствия ветеринарных документов на животных, которых привезли в Иркутскую область из соседнего региона. Об этом сообщает Тайга.инфо.

«Штраф, который нам выставил Россельхознадзор, мы оплатили. Он был за то, что мы без согласования с ветеринарной службой привезли верблюдов из Бурятии, где купили их у фермеров. Штраф был три тысячи рублей», — приводит издание слова руководителя Ангарской религиозной организацией шаманов Артура Цыбикова.







Шаман уточнил, что ветеринарная служба Бурятии должна была убедиться, что верблюды не инфицированы, и после этого дать разрешение на транспортировку в другой регион, но поскольку животные нужны были в кратчайшие сроки, как только их нашли, «срочно привезли, не предупредив ветеринарную службу».







Ранее сообщалось, что видео о жертвоприношении верблюдов опубликовали на YouTube 21 февраля 2019 года. В описании к ролику говорится, что байкальские шаманы провели обряд «на благо государства и народов» России. Прокуратура начала проводить проверку по данному факту.

