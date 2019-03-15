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15 марта,
2019
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Новости

После ритуального сожжения верблюдов шаманов оштрафовали на три тысячи рублей

ТВ2
ТВ2
53 минуты назад

Бурятские шаманы, совершившие жертвоприношение верблюдов ради укрепления России, оштрафованы на три тысячи рублей. Штраф оформлен из-за отсутствия ветеринарных документов на животных, которых привезли в Иркутскую область из соседнего региона. Об этом сообщает Тайга.инфо.

После ритуального сожжения верблюдов шаманов оштрафовали на три тысячи рублей

«Штраф, который нам выставил Россельхознадзор, мы оплатили. Он был за то, что мы без согласования с ветеринарной службой привезли верблюдов из Бурятии, где купили их у фермеров. Штраф был три тысячи рублей», — приводит издание слова руководителя Ангарской религиозной организацией шаманов Артура Цыбикова.


Шаман уточнил, что ветеринарная служба Бурятии должна была убедиться, что верблюды не инфицированы, и после этого дать разрешение на транспортировку в другой регион, но поскольку животные нужны были в кратчайшие сроки, как только их нашли, «срочно привезли, не предупредив ветеринарную службу».


Ранее сообщалось, что видео о жертвоприношении верблюдов опубликовали на YouTube 21 февраля 2019 года. В описании к ролику говорится, что байкальские шаманы провели обряд «на благо государства и народов» России. Прокуратура начала проводить проверку по данному факту.

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