Поселок в Томском районе остался без света и тепла в -40°C

Жители поселка Петухово в Томском районе уже более трех часов находятся без света, воды и отопления. Об этом в редакцию ТВ2 сообщил местный житель Евгений Куприянов. По его словам, поддерживать тепло многим жителям нечем, поскольку в домах стоят отопительные насосные котлы, а подача воды и тепла привязана к электроэнергии. Население поселка составляет около 700 человек. Согласно Gismeteo, столбик термометра в районе Петухово сейчас находится на отметке -36-38°C.
Глава Богашевского поселения Александр Мазуренко сообщил со ссылкой на филиал «Томской распределительной компании», что, по предварительным данным, близ поселка Басандайка произошел разрыв кабеля под влиянием низких температур воздуха. После чего в нескольких населенных пунктах, в том числе самой Басандайке и Петухово, могли возникнуть перебои в подаче электроэнергии. На данный момент специалистами ведутся ремонтные работы, подача электричества должна быть восстановлена в ближайшее время.
Напомним, что гидрометцентр информировал о похолодании в феврале. По области мороз будет доходить до отметки –40°С, в Томске до –30°С. Такой температурный фон будет сохраняться до 6 февраля.
UPD, 12:50: Электроснабжение восстановлено. Это подтверждают местные жители пресс-служба «Томской распределительной компании». Также в ТРК прокомментировали утренние события: «В 9:15 утра произошло технологическое нарушение на ЛЭП, питающей поселки Петухово, Сухоречье, Заречный. Для установления причин незамедлительно была направлена оперативно-выездная бригада «Томской распределительной компании». Чтобы не допустить разморозку систем отопления к месту аварии был направлен дизельный электрогенератор», — сообщили ТВ2.
Информацию о нарушениях в подаче электроэнергии можно сообщить на горячую линию ПАО «ТРК»: 8-800-234-3822