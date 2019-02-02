Поселок в Томском районе остался без света и тепла в -40°C

Жители поселка Петухово в Томском районе уже более трех часов находятся без света, воды и отопления. Об этом в редакцию ТВ2 сообщил местный житель Евгений Куприянов. По его словам, поддерживать тепло многим жителям нечем, поскольку в домах стоят отопительные насосные котлы, а подача воды и тепла привязана к электроэнергии. Население поселка составляет около 700 человек. Согласно Gismeteo, столбик термометра в районе Петухово сейчас находится на отметке -36-38°C.





Глава Богашевского поселения Александр Мазуренко сообщил со ссылкой на филиал «Томской распределительной компании», что, по предварительным данным, близ поселка Басандайка произошел разрыв кабеля под влиянием низких температур воздуха. После чего в нескольких населенных пунктах, в том числе самой Басандайке и Петухово, могли возникнуть перебои в подаче электроэнергии. На данный момент специалистами ведутся ремонтные работы, подача электричества должна быть восстановлена в ближайшее время.