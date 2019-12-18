Порядка 200 шахтеров бастуют в Кузбассе из-за невыплаты зарплат

197 горняков Кузбасса не вышли на работу из-за долгов по зарплате, сообщает «Тайга.инфо» со ссылкой на «Интерфакс» . Две шахты задолжали своим работникам более 100 млн рублей. Долг шахты «Алексиевской», где бастует 91 шахтер, составляет 36,4 млн рублей. Руководство шахты «Заречной», где не вышли на работу 106 человек, задолжало 71,2 млн рублей.

Летом этого года «Тайга.инфо» писала, что горняки шахт отказались работать до выплаты зарплат. После сообщений в СМИ руководство начало гасить долги, но к ноябрю-декабрю накопило новые. В декабре замглавы Кузбасса Андрей Панов объяснил долги по зарплате падением цен на уголь. При этом в Инстаграме он написал, что зарплату планируют выдать к 13 декабря. Но к вечеру этого дня шахтерам выплатили лишь от 8 до 15 % задолженности.





17 декабря «Тайга.инфо» сообщала, что на шахте «Заречная» и на шахтоучастке «Октябрьский» начали выдавать продуктовые карты на одну тысячу рублей. Ими можно было воспользоваться в магазинах сети «Ярче», набрав товары на эту сумму. После публикации Андрей Панов вновь написал в Инстаграме, что карты никакого отношения к зарплате не имеют.