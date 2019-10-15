Пора переобуваться? Когда томичам стоит «переобувать» автомобиль и сколько это стоит

По прогнозам синоптиков, в Томске до конца недели должен выпасть снег. Температура воздуха в воскресенье, 20 октября, опустится до минус 5 градусов. Сотрудники МЧС и ГИБДД советуют не затягивать и поменять летнюю резину на зимнюю.

Летняя резина начинает терять свою эффективность, когда среднесуточная температура воздуха балансирует в пределах +5…+7 градусов. Особенно это заметно, если в ночные часы ударили заморозки и с утра на дороге наблюдается легкий гололед.





При этом многие автомобилисты опасаются устанавливать резину с шипами, пока на дорогах чистый асфальт, так как считают, что езда спровоцирует потерю шипов и негативно скажется на эксплуатационных характеристиках колес. Специалисты, напротив, рекомендуют «обкатывать» новую зимнюю резину. Для этого желательно проехать несколько сот километров на средней скорости, воздерживаясь от резких торможений, поворотов и разгонов. Резкое же погружение новых колес в экстремальные зимние условия без предварительной обкатки, напротив, может обернуться неоправданным износом шин.





Стоимость шиномонтажа зависит от вида конкретных работ, которые потребуются автовладельцу, от марки автомобиля, диаметра колес и так далее. Как правило, чем больше автомобиль, тем дороже обойдется сезонная замена шин. Поэтому максимальную цену придется выложить владельцу джипа или микроавтобуса.





Так, если автомобилисту нужно просто «перебросить» летний комплект на зимний без необходимости бортирования, то ценник составляет 60-90 рублей за колесо. Балансировка обойдется в 90-120 рублей за колесо.





В целом смена летней резины на зимнюю обойдется в среднем примерно в 1,5 тысячи рублей.

