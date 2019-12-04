Пользователи рассказали, как они выбирают оператора сотовой связи

Агентство Advanced Communications & Media провело опрос , чтобы выявить предпочтения пользователей мобильной связи. Оказалось, что две трети опрошенных не смогли назвать скорость интернета со своих устройств, потому что даже не задумываются об этом.

Отвечая на вопрос «Что такое качество мобильной связи для вас сегодня?», 82 % называют качество мобильного интернета, которое определяется стабильностью работы сети и равномерным покрытием современных стандартов связи. 42 % считают, что приоритет при выборе сети – покрытие стандарта LTE, которые удовлетворяет потребность абонентов пользоваться мессенджерами, соцсетями, играть онлайн, смотреть видео, где и когда ему удобно.





«Скорее всего, именно наличие значка «LTE» на экране смартфона стало для российских пользователей синонимом качества не только мобильного интернета, но и качества связи в принципе. Иными словами, чем чаще этот значок пропадает, тем больше претензий к оператору предъявляет массовый потребитель», — делают выводы в исследовании.





По мнению каждого пятого участника опроса, главное при выборе мобильного оператора — это стабильность его работы. Около 15 % абонентов говорят о важности размера абонентской платы и наличии «безлимитных тарифных планов». И лишь 2 % абонентов считают скорость мобильного интернета самым важным фактором при выборе сотовой сети.





«Такую реакцию потребителя нельзя назвать удивительной или парадоксальной - подавляющему большинству абонентов вполне достаточно скорости до 7 Мб/сек для того, чтобы смотреть потоковое видео, слушать музыку или скачивать небольшие видеоролики за несколько секунд», — подчеркивается в исследовании.





В опросе участвовали абоненты всех крупнейших операторов, активные пользователи мобильного интернета и владельцы смартфонов в шести российских городах: Москва, Санкт-Петербург, Самара, Ростов-на-Дону, Новосибирск и Красноярск.





Что касается удовлетворенности качеством связи, в Москве, Красноярске и Новосибирске лидером стала МТС; в Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону – Tele2, в Самаре – МегаФон.